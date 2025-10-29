Video: ट्रक को ओवरटेक करना पड़ा भारी! सीधे इनोवा से जा भिड़ी कार, हादसा CCTV में कैद

Road Accident Viral Video: सड़कों पर तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग रोजाना कई हादसों का कारण बनती है. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार ड्राइवर ओवरटेक करने की कोशिश करता है, जिसके चलते वो सामने से आ रही इनोवा कार से टकरा जाता है. हादसे में दोनों कार क्षतिग्रस्त हो जाती हैं. पूरी घटना का वीडियो सड़क पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

टक्कर के बाद चकनाचूर हुई कार

वीडियो में देखा गया कि टक्कर के बाद इनोवा कार सड़क किनारे टकरा जाती है. हादसे के बाद दोनों कार के ड्राइवर बाहर आते हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ओवरटेक की कोशिश करने वाली कार के सामने वाला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है.

#DriveSlow 🚨 ⚠️



- Speed Limit max 50-60kmph route.

- Polo Overdoing Speed Limits, tried to overtake lorry unnecessarily, almost headON with Innova. 🤷‍♂️

- Innova Driver did best to escape from HeadON Crash.



Why Indian Drivers without #patience on wheels + #overconfident?… pic.twitter.com/CLr5bKoxKL — Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) October 28, 2025

हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो जाती है और देखते ही देखते रास्ता भी जाम हो जाता है. लोगों की भीड़ के कारण आने-जाने वालों को दिक्कतें होती साफ नजर आ रही है.

यूजर्स ने ओवरटेक करने वाली कार के ड्राइवर पर उठाए सवाल

हालांकि, अभी यह साफ है कि हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है. वीडियो के सीसीटीवी फुटेज को देखकर हादसे की गंभीरता साफ तौर पर नजर आ रही है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने पोलो कार के ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल उठाए है. लोगों ने कहा कि इस तरह सड़क पर ओवरटेकिंग करना बिल्कुल गलत है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है. लोगों के तरह-तरह के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.