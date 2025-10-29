हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ट्रक को ओवरटेक करना पड़ा भारी! सीधे इनोवा से जा भिड़ी कार, हादसा CCTV में कैद

Video: ट्रक को ओवरटेक करना पड़ा भारी! सीधे इनोवा से जा भिड़ी कार, हादसा CCTV में कैद

Accident Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार ड्राइवर सड़क पर ओवरटेक की कोशिश करता है और सामने से आ रही इनोवा कार से टकरा जाता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 29 Oct 2025 09:16 AM (IST)
Road Accident Viral Video: सड़कों पर तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग रोजाना कई हादसों का कारण बनती है. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार ड्राइवर ओवरटेक करने की कोशिश करता है, जिसके चलते वो सामने से आ रही इनोवा कार से टकरा जाता है. हादसे में दोनों कार क्षतिग्रस्त हो जाती हैं. पूरी घटना का वीडियो सड़क पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

टक्कर के बाद चकनाचूर हुई कार

वीडियो में देखा गया कि टक्कर के बाद इनोवा कार सड़क किनारे टकरा जाती है. हादसे के बाद दोनों कार के ड्राइवर बाहर आते हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ओवरटेक की कोशिश करने वाली कार के सामने वाला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है.

हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो जाती है और देखते ही देखते रास्ता भी जाम हो जाता है. लोगों की भीड़ के कारण आने-जाने वालों को दिक्कतें होती साफ नजर आ रही है.

यूजर्स ने ओवरटेक करने वाली कार के ड्राइवर पर उठाए सवाल

हालांकि, अभी यह साफ है कि हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है. वीडियो के सीसीटीवी फुटेज को देखकर हादसे की गंभीरता साफ तौर पर नजर आ रही है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने पोलो कार के ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल उठाए है. लोगों ने कहा कि इस तरह सड़क पर ओवरटेकिंग करना बिल्कुल गलत है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है. लोगों के तरह-तरह के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

Published at : 29 Oct 2025 09:16 AM (IST)
Accident Viral Video
