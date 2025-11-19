हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: नशे में धुत सिक्योरिटी गार्ड ने कार से दो लड़कियों को कुचला, उछलकर दूर गिरी, मेघालय का वीडियो वायरल

Video: नशे में धुत सिक्योरिटी गार्ड ने कार से दो लड़कियों को कुचला, उछलकर दूर गिरी, मेघालय का वीडियो वायरल

Road Accident Video: मेघालय के (NEHU) से एक हादसे का वीडियो सामने आया है, यहां नशे में धुत एक सिक्योरिटी गार्ड ने मारुति 800 कार से एक स्कूटी सवार और दो लड़कियों को बुरी तरह टक्कर मार दी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 19 Nov 2025 12:03 PM (IST)
Preferred Sources

Meghalaya Road Accident Viral Video: मेघालय के नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (NEHU) में नशे में धुत एक सिक्योरिटी गार्ड ने मारुति 800 कार से एक स्कूटी सवार और दो लड़कियों को बुरी तरह टक्कर मार दी. ये हादसा सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ तौर हादसे की गंभीरता देखी गई है. इस हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

टक्कर लगते ही उछलकर गिरी दोनों

वीडियो में देख सकते हैं कि ये हादसा रात के समय हुआ. वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि कई सारी गाड़ियों का आना-जाना लगा हुआ है. इसी दौरान पीछे से एक मारुति 800 कार तेज रफ्तार से आती नजर आती है. उसमें बैठा ड्राइवर नशे में धुत था.

कार ने पहले एक स्कूटी सवार व्यक्ति को जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते स्कूटी सवार सड़क पर बुरी तरह गिर गया और उसकी स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई. इसके बाद सड़क पर चल रही दो लड़कियों को कार ने पीछे से टक्कर मारी, जिसके चलते दोनों हवा में उछलते हुए गिर गई.वीडियो में देख सकते हैं कि टक्कर मारने के बाद कार ड्राइवर वहां से फरार हो जाता है.

दोनों लड़कियों की हालत गंभीर

हादसे में दोनों लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई. इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. उसके बाद लोगों के कमेंट्स सामने आने लगे. लोगों ने कार ड्राइवर की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए तो वहीं कुछ ने कहा कि कार ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. हालांकि, अभी तक साफ नहीं हुआ कि हादसे की सूचना पुलिस को दी गई या नहीं. लोग वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 19 Nov 2025 12:03 PM (IST)
Tags :
Road Accident Viral Video Meghalaya News North-Eastern Hill University News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
Masti 4 Star Cast Net Worth: विवेक, आफताब या रितेश में से कौन है ज्यादा दौलतमंद? जानें- 'मस्ती 4' स्टार कास्ट की नेटवर्थ
विवेक, आफताब या रितेश में से कौन है ज्यादा दौलतमंद? जानें- 'मस्ती 4' स्टार कास्ट की नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
Masti 4 Star Cast Net Worth: विवेक, आफताब या रितेश में से कौन है ज्यादा दौलतमंद? जानें- 'मस्ती 4' स्टार कास्ट की नेटवर्थ
विवेक, आफताब या रितेश में से कौन है ज्यादा दौलतमंद? जानें- 'मस्ती 4' स्टार कास्ट की नेटवर्थ
न्यूज़
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद हालात क्या, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
International Men's Day 2025: महिला या पुरुष, किसने दिया था मेंस डे मनाने का आइडिया? चौंका देगा सच
महिला या पुरुष, किसने दिया था मेंस डे मनाने का आइडिया? चौंका देगा सच
हेल्थ
TB Surveillance System: AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?
AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget