Video: "भैया सांस नहीं आ रही" रिवर राफ्टिंग करने पहुंची पापा की परी का निकल गया पूरा टशन- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो सामने आ ही जाता है, जिसे देखकर जनता हंसते हुए यही कहती है कि शौक बड़े हैं लेकिन हिम्मत उतनी ही ढीली निकल गई. इस बार वायरल हुआ है एक रिवर राफ्टिंग का वीडियो, जिसमें एक लड़की पूरे कॉन्फिडेंस और टशन के साथ एडवेंचर करने पहुंचती है. हेलमेट लगा है, लाइफ जैकेट पहनी है और चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन है जैसे अभी नदी को ही हरा देगी. लेकिन जैसे ही राफ्टिंग गाइड उसे नदी के तेज बहाव में उतारता है, वैसे ही सारा रौब, सारा टशन और सारा एडवेंचर का भूत हवा हो जाता है.

टशन दिखाकर रिवर राफ्टिंग करने पहुंची थी पापा की परी

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की रिवर राफ्टिंग करने पहुंची है. वह पूरी तरह से सेफ्टी गियर में नजर आती है. हेलमेट, लाइफ जैकेट और राफ्टिंग की पूरी तैयारी के साथ वह नदी के किनारे खड़ी दिखाई देती है. शुरुआत में लड़की काफी कॉन्फिडेंट लगती है और ऐसा लगता है कि वह आसानी से इस एडवेंचर को एंजॉय करेगी.

पानी में उतरते ही उतर गया भूत भी

लेकिन जैसे ही गाइड उसे राफ्ट के जरिए नदी के तेज बहाव में उतारता है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है. पानी का शोर, तेज बहाव और हिलती हुई राफ्ट को देखकर लड़की बुरी तरह घबरा जाती है. वीडियो में साफ सुनाई देता है कि वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि भैया मुझे ऊपर ले लो. प्लीज मुझे ऊपर ले लो.

बोली, भैया ऊपर ले लो, सांस नहीं आ रही है

गाइड उसे शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि सब सुरक्षित है. लेकिन लड़की का डर इतना ज्यादा होता है कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती. उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है और आंखें पूरी तरह खुली रह जाती हैं और वो कहती है कि भैया मुझे सांस नहीं आ रहा है मुझे ऊपर ले लो. यही वजह है कि सोशल मीडिया यूजर्स ने इस लड़की को प्यार और मजाक में पापा की परी कहना शुरू कर दिया है.

यूजर्स ने लिए मजे

यह वीडियो तेजी से इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. लोग इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई लिख रहा है कि एडवेंचर का भूत ऐसे ही उतरता है. तो कोई कह रहा है कि जिंदगी भर अब यह लड़की रिवर राफ्टिंग का नाम सुनकर ही डर जाएगी. वीडियो को chhavvi_off

नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

