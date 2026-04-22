सोचिए आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हों और खाना खाते हुए आपके बीच एक 12 फीट लंबा ऐसा दरिंदा घुस आए जो मानव और दानव दोनों को फाड़ खाने का दम रखता हो तो आपकी क्या हालत होगी? ऐसा ही कुछ हुआ जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स इलाके में जहां घटी एक खौफनाक घटना ने लोगों के दिलों को हिलाकर रख दिया और उनकी जान हलक में आ गई. सोशल मीडिया पर अब इस घटना से जुड़े पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे हैं जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों के बीच पहुंचा 12 फीट लंबा दरिंदा

जिम्बाब्वे का ये रेस्टोरेंट आम दिनों की तरह लोगों की भीड़ में सराबोर था, लोग खाना खा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और हल्का म्यूजिक भी चालू था. तभी अचानक से एक 12 फीट लंबा मगरमच्छ खाना खा रहे लोगों के बीच घुस आया जिससे रेस्टोरेंट में चीख पुकार मच गई. जहां अब तक लोगों की चहलपहल थी वो रेस्टोरेंट ऐसे खाली हुआ जैसे गधे के सिर से सिंग. लोग खाना पीना छोड़ बस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ पड़े और कोशिश करने लगे कि किसी तरह से उनकी जान इस दरिंदे से बच जाए. लेकिन यहां मगरमच्छ ने जो किया उसे देख लोगों के होश उड़ गए. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

मगरमच्छ की ये हरकत देख उड़े लोगों के होश

दरअसल, रेस्टोरेंट में घुसने के बाद मगरमच्छ ने किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि वो चलते हुए अपने विशाल शरीर के साथ रेस्टोरेंट में लगे एक बड़े से सोफे पर जाकर ऐसे लेटा मानों पहले से उसने यहां टेबल बुक की हो. आपको बता दें कि जिस रेस्टोरेंट में ये घटना हुई वो जाम्बेजी नदी के बिल्कुल करीब है, जहां हाल ही में भारी बारिश के बाद जलस्तर काफी ऊपर पहुंच गया था. इसी वजह से मगरमच्छ आसानी से नदी से निकलकर रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया. हालांकि वन विभाग को सूचना मिलने के केवल 15 मिनट के अंदर उन्होंने इसे रेस्क्यू कर फिर से नदी में छोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: Viral Video: झप्पर में घुस गया था जहरीला दानव, लड़के ने डेयरिंग दिखा नंगे हाथ से ही पकड़ लिया

यूजर्स बोले, मगरमच्छ बेरहम दरिंदा है उससे मजाक ना करें

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ वैसे ही इसे लेकर लोगों के बीच कमेंट्स करने की होड़ मच गई. एक यूजर ने लिखा...नदी से निकलकर जब मगरमच्छ रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहा था तो लोगों ने सूचना क्यों नहीं दी. एक और यूजर ने लिखा...ये घटना मेरे साथ घटी होती तो मैं स्वर्ग सिधार गया होता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मगरमच्छ बेरहम दरिंदा है, उसके नजदीक जाने का सोचना भी आपको मौत का अहसास करवा सकता है.

यह भी पढ़ें: Kota Viral Video : लड़के ने सुतली बम जला मगरमच्छों पर फेंका! धमाका सुन तिलमिला गए पानी के दरिंदे, वीडियो वायरल