हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: नेचर नहीं, कैमिकल का कमाल... रिजॉर्ट में तालाब का पानी ऐसे करते हैं नीला, देखें वायरल वीडियो

Video: नेचर नहीं, कैमिकल का कमाल... रिजॉर्ट में तालाब का पानी ऐसे करते हैं नीला, देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने रिजॉर्ट की इस चमकदार सच्चाई से पर्दा उठा दिया है. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और कह रहे हैं कि अब तो आंखों पर भरोसा करना भी मुश्किल हो गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 05 Feb 2026 08:56 AM (IST)
Preferred Sources

कभी आपने किसी रिजॉर्ट में जाते ही नीले-नीले पानी वाला तालाब देखकर सोचा है कि वाह क्या नेचुरल खूबसूरती है. ठंडा, साफ और एकदम इंस्टाग्राम वाला पानी देखकर मन खुश हो जाता है और मोबाइल तुरंत बाहर आ जाता है. लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि जिस नीले पानी को देखकर आप वाह-वाह कर रहे थे, वो असल में कुदरत की देन नहीं बल्कि कैमरे के पीछे की चालाकी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने रिजॉर्ट की इस चमकदार सच्चाई से पर्दा उठा दिया है. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और कह रहे हैं कि अब तो आंखों पर भरोसा करना भी मुश्किल हो गया है.

रिजॉर्ट के तालाब को चालाकी से नीला करता दिखा स्टाफ

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक रिजॉर्ट में बने तालाब या पूल नुमा जलाशय के पानी को नीला करने के लिए उसमें किसी केमिकल या रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है. वीडियो में कुछ लोग बाल्टी या डिब्बे में भरा नीला रंग पानी में डालते नजर आ रहे हैं. जैसे ही रंग पानी में घुलता है, कुछ ही सेकंड में गंदला या मटमैला पानी चमकदार नीले रंग में बदल जाता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bitofact | Educational Facts and Videos (@bitofact)

कैमरे ने खोल दी पोल

वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि तालाब के किनारे हरियाली है और ऊपर से देखने पर यह जगह किसी लग्जरी रिजॉर्ट का हिस्सा लगती है. ऐसे में जो भी सैलानी वहां पहुंचेगा, वह पानी को देखकर यही सोचेगा कि यह बिल्कुल नेचुरल और साफ है. लेकिन वायरल वीडियो ने इस खूबसूरती के पीछे की सच्चाई को सबके सामने ला दिया है.

यह भी पढ़ें: Video: अंडर कंस्ट्रक्शन पुल पर रील बना रहा था युवक, नीचे गिरा, सीमेंट की दीवार में दबा, दर्दनाक मौत

यूजर्स ने ले लिए पूरे मजे

वीडियो को  bitofact नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे है. एक यूजर ने लिखा...इसमें कोई कूद गया तो जादू बनकर बाहर आएगा. एक और यूजर ने लिखा...मेरी तो पूरी लाइफ ही इसे सच मानने में निकल गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कैमरा सबकी पोल खोल देता है भाई.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह

Published at : 05 Feb 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Blue Pond
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
इंडिया
Asaduddin Owaisi Remark: 'क्या एक 'गोरा जो कहेगा, हम वही सुनेंगे...', ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को ओवैसी ने सुनाया
'क्या एक 'गोरा जो कहेगा, हम वही सुनेंगे...', ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को ओवैसी ने सुनाया
क्रिकेट
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Online गेम पर बच्चों का 'डेथ रूट' ! | Crime News
Bihar News: गाय खरीदने निकला था, जबरन शादी का शिकार बन गया युवक? | ABP News
Janhit With Chitra Tripathi: संसद को हंगामे की भेंट कौन चढ़ा रहा है ? | ABP News
BJP Vs Congress: राहुल-बिट्टू का विवाद, BJP ने प्रदर्शन किया | Parliament Session | ABP News
Sandeep Chaudhary: संसद में घमासान: US डील पर आर-पार की लड़ाई | BJP Vs Congress | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
इंडिया
Asaduddin Owaisi Remark: 'क्या एक 'गोरा जो कहेगा, हम वही सुनेंगे...', ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को ओवैसी ने सुनाया
'क्या एक 'गोरा जो कहेगा, हम वही सुनेंगे...', ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को ओवैसी ने सुनाया
क्रिकेट
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, तोड़ेंगे कमाई के सारे रिकॉर्ड!
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, चेक करें लिस्ट
हेल्थ
गेहूं, बाजरा या रागी? जानिए किस मौसम में कौन-सी रोटी खाना है सेहत के लिए बेहतर
गेहूं, बाजरा या रागी? जानिए किस मौसम में कौन-सी रोटी खाना है सेहत के लिए बेहतर
शिक्षा
चाय की दुकान से IAS तक का सफर, चायवाले के बेटे हिमांशु गुप्ता ने कैसे क्रैक किया UPSC?
चाय की दुकान से IAS तक का सफर, चायवाले के बेटे हिमांशु गुप्ता ने कैसे क्रैक किया UPSC?
ट्रेंडिंग
Video: भारतीय शख्स ने पाकिस्तान में खाया समोसा, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, पूछा समोसे कहां के अच्छे- वीडियो वायरल
भारतीय शख्स ने पाकिस्तान में खाया समोसा, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, पूछा समोसे कहां के अच्छे- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget