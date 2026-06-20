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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबेडरूम में ये सब क्या करते हैं ट्रंप! सच सामने आने पर सोशल मीडिया पर हो रही जमकर किरकिरी

बेडरूम में ये सब क्या करते हैं ट्रंप! सच सामने आने पर सोशल मीडिया पर हो रही जमकर किरकिरी

व्हाइट हाउस के मशहूर पत्रकारों मैगी हैबरमैन और जोनाथन स्वान की नई किताब 'रिजीम चेंज, इनसाइड द इंपीरियल प्रेसीडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प' में यह चौंकाने वाला दावा किया गया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Jun 2026 04:52 PM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है. एक नई आने वाली किताब में दावा किया गया है कि 80 साल के राष्ट्रपति ट्रंप की देर रात की कुछ अजीब और गंदी आदतों की वजह से व्हाइट हाउस का स्टाफ बेहद परेशान रहता है. किताब के मुताबिक, ट्रंप रात को बेडरूम में चिप्स के पैकेट और कचरा फर्श पर ही फेंक देते हैं, जिसे सुबह स्टाफ को साफ करना पड़ता है. इतना ही नहीं, साफ-सफाई के मामले में उनकी कुछ ऐसी अजीब पसंद हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाए. इस खुलासे के बाद से ही सोशल मीडिया पर ट्रंप की लाइफस्टाइल को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

कूड़े के साथ फेंक देते हैं चांदी के महंगे बर्तन

व्हाइट हाउस के मशहूर पत्रकारों मैगी हैबरमैन और जोनाथन स्वान की नई किताब 'रिजीम चेंज, इनसाइड द इंपीरियल प्रेसीडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प' में यह चौंकाने वाला दावा किया गया है. किताब के मुताबिक, ट्रंप को देर रात स्नैक्स खाने की आदत है और वह अक्सर आलू के चिप्स के खाली पैकेट, स्टारबक्स के रैपर और आइसक्रीम के डिब्बे कचरे के डिब्बे में या फिर सीधे फर्श पर ही छोड़ देते हैं. बात यहीं खत्म नहीं होती, स्टाफ को ट्रंप के कमरे के कचरे पर खास नजर रखनी पड़ती है क्योंकि कई बार वो गलती से व्हाइट हाउस के बेहद महंगे चांदी के बर्तन भी कचरे में फेंक देते हैं.

बाथरूम में कालीन बिछाने का अजीब शौक

किताब में ट्रंप की एक और अजीब और अस्वच्छ आदत का जिक्र है, जो कि बाथरूम में कालीन बिछाने की है. शावर के पास का कालीन अक्सर पानी से पूरी तरह भीग जाता है, जिससे स्टाफ को डर रहता है कि कहीं वहां फंगस न लग जाए. इसका इलाज करने के लिए स्टाफ ने उसी कालीन के छोटे-छोटे टुकड़े काट कर रखे हैं, जिन्हें भीगने पर बदल दिया जाता है. इसके अलावा, ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया व्हाइट हाउस में एक बेडरूम भी शेयर नहीं करते हैं. ट्रंप ने अपने बेडरूम को चमकाने के लिए मेलानिया के पसंद किए हुए सामान को भी अपने कमरे में शिफ्ट कर लिया, जिससे दोनों के बीच अंदरूनी मुकाबला जैसा माहौल बन गया था.

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'राष्ट्रपति हैं या हॉस्टल के लड़के?' भड़के यूजर्स

इस खबर के बाहर आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रंप को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "80 साल की उम्र में भी ट्रंप किसी हॉस्टल के लड़के की तरह रह रहे हैं, फर्श पर कचरा फेंकना बेहद अजीब है." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "बाथरूम में कालीन कौन रखता है? यह बहुत ही अस्वच्छ है, वहां का स्टाफ सच में तारीफ के काबिल है जो यह सब झेलता है." एक तीसरे यूजर ने लिखा की, "चांदी के बर्तन कचरे में फेंकना दिखाता है कि उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, यह वाकई एक सनसनीखेज खुलासा है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 04:52 PM (IST)
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