हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये है रियल लाइफ रैंचो... चलती ट्रेन में महिला को हुआ लेबर पेन, शख्स ने चेन खींचकर करवा दी डिलीवरी; मामला वायरल

ये है रियल लाइफ रैंचो... चलती ट्रेन में महिला को हुआ लेबर पेन, शख्स ने चेन खींचकर करवा दी डिलीवरी; मामला वायरल

वायरल हो रहे एक वीडियो के अनुसार, ट्रेन में एक प्रेग्नेंट  महिला को अचानक से लेबर पेन शुरू हो गया. इसके बाद एक आदमी ने अपने डॉक्टर दोस्त को वीडियो कॉल महिला की ट्रेन में ही डिलीवरी कराई.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Feb 2026 01:23 PM (IST)
सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो एक ही पल में लोगों का दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसने लोगों को इमोशनल कर दिया है. वीडियो के अनुसार ट्रेन में एक प्रेग्नेंट महिला को अचानक से लेबर पेन शुरू हो गया. हालात ऐसे थे कि तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना मुश्किल था, जिसके बाद एक आदमी ने ट्रेन की चेन खींच दी.

इसके बाद उस आदमी ने तुरंत अपने मोबाइल से डॉक्टर दोस्त को वीडियो कॉल किया. वीडियो कॉल पर डॉक्टर ने जो-जो निर्देश दिए, आदमी ने बिल्कुल वैसा ही किया और महिला की डिलीवरी कराई, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया.

ट्रेन में महिला को हुआ लेबर पेन, शख्स ने करवा दी डिलीवरी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहा वीडियो कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि हकीकत है. जहां एक आम इंसान ने मुश्किल वक्त में असाधारण साहस दिखाकर दो जिंदगियां बचा ली. यह मामला अक्टूबर 2025 की एक रात का बताया जा रहा है, जब राम मंदिर स्टेशन के पास से गुजर रही एक ट्रेन में अचानक इमरजेंसी चेन खींच दी गई. चेन खिंचते ही कोच में अफरा तफरी मच गई. यात्रियों  के मन में यही सवाल आ रहा था कि कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ है, लेकिन बाद में जो सच सामने उसने ट्रेन में सवार सभी लोगों को इमोशनल कर दिया. दरअसल, ट्रेन में सफर कर रही एक प्रेग्नेंट महिला को अचानक तेज लेबर पेन शुरू हो गया. जिसके बाद ट्रेन में मौजूद विकास दिलीप ब्रेद्रे नाम का एक आदमी आगे आया, उसने हिम्मत दिखाई और तुरंत अपने मोबाइल से डॉक्टर दोस्त को वीडियो कॉल किया. इसके बाद वीडियो कॉल पर डॉक्टर ने जो-जो निर्देश दिए, विकास ने बिल्कुल वैसा ही किया.

वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर की सलाह मानते हुए विकास ने बहादुरी और समझदारी से ट्रेन के अंदर ही डिलीवरी करवा दी. मां और बच्चा दोनों सुरक्षित थे. महिला के चेहरे पर राहत की मुस्कान थी और ट्रेन में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं. यह पूरा सीन लोगों को फिल्म 3 इडियट्स के उस मशहूर सीन की याद दिला गया, जहां रैंचो वीडियो कॉल पर डिलीवरी करता है. फर्क सिर्फ इतना था कि यह कोई फिल्म नहीं, बल्कि रियल लाइफ थी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, असली हीरो

इस पूरी घटना के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स भी इमोशनल हो गए. सोशल मीडिया पर लोगों ने विकास दिलीप बेद्रे को रियल लाइफ हीरो बताया. एक यूजर ने यह वायरल वीडियो देख लिखा फिल्मी सीन नहीं असली जिंदगी की कहानी. तो वहीं दूसरा यूजर लिखता है  हीरो वही होता है जो मुश्किल वक्त में आगे बढ़े. इसके अलावा एक और यूजर ने कमेंट किया  जब सिस्टम, समय और हालात साथ न हों, तब एक आम इंसान का असाधारण साहस सब कुछ बदल देता है. वहीं किसी ने कमेंट किया  रियल लाइफ हीरो बिना कैमरे और तालियों के. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है सब लोग एक जैसे नहीं होते, दिल छू लेने वाला किस्सा है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 02 Feb 2026 01:23 PM (IST)
