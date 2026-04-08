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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: राम मंदिर स्टेशन पर 3 Idiots जैसा सीन, डॉक्टर बीवी से बात कर शख्स ने कराई डिलीवरी

Viral Video: राम मंदिर स्टेशन पर 3 Idiots जैसा सीन, डॉक्टर बीवी से बात कर शख्स ने कराई डिलीवरी

Viral Video: जब लोकल ट्रेन में यात्रा कर रही एक महिला को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया आसपास मौजूद यात्री घबरा गए, कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 08 Apr 2026 05:59 PM (IST)
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Viral Video:  सोशल मीडिया पर इन दिनों मुंबई के राम मंदिर रेलवे स्टेशन का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो सीधे फिल्मी कहानी जैसा है. आमतौर पर ट्रेन स्टेशन पर लोग सफर में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस बार एक युवक की बहादुरी और तेज सोच ने दो लोगों की जान बचा ली, घटना देर रात की थी, जब लोकल ट्रेन में यात्रा कर रही एक महिला को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया आसपास मौजूद यात्री घबरा गए, कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए.

उसी समय, एक युवक ने हिम्मत दिखाई और असली रैंचो की तरह काम करते हुए महिला की मदद करने की ठानी, पास में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और न ही कोई तत्काल मेडिकल सुविधा, लेकिन इस युवक ने हार नहीं मानी, उसने तुरंत वीडियो कॉल के जरिए अपनी डॉक्टर बीवी की मदद ली. 

राम मंदिर स्टेशन पर 3 Idiots जैसा सीन

जैसा कि आप आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में देखते हैं, फिल्म में रैंचो वीडियो कॉल पर डॉक्टर से सुझाव लेकर डिलीवरी करवाता है. मुंबई के राम मंदिर स्टेशन पर भी लगभग वही सीन हुआ. युवक ने अपनी डॉक्टर पत्नी को वीडियो कॉल किया और उनके निर्देशों के अनुसार महिला को प्लेटफॉर्म पर ही सुरक्षित डिलीवरी दिलाई. युवक ने डॉक्टर की बताई गई हर प्रक्रिया का पालन किया और बड़ी सावधानी से महिला की मदद की, थोड़ी मेहनत और लगातार ध्यान देने के बाद महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. महिला और बच्चा दोनों ही पूरी तरह सुरक्षित थे.

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क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह हर कोई उस आदमी की तारीफ कर रहा है, उससे मिल रहा है और मदद के लिए थैंक्यू कह रहा है, वहां मौजूद कई लोग ताली बजाते भी नजर आ रहे हैं. साथ मां और बच्चा भी इस वीडियो में स्वस्थ नजर आ रहे हैं. इसके बाद अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

सोशल मीडिया पर लोगों दिए जमकर रिएक्शन

सोशल मीडिया पर लोग युवक की बहादुरी और डॉक्टर की मदद की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि इस घटना से यह साफ होता है कि संकट की घड़ी में एक व्यक्ति की छोटी सी मदद भी कितनी जिंदगियां बचा सकता है. कुछ लोग रेलवे और प्रशासन को भी इस बात की याद दिला रहे हैं कि यात्रियों के लिए आपातकालीन मेडिकल सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाना चाहिए. वहीं कई कमेंट कर रहे हैं कि 3 Idiots जैसा सीन, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस घटना ने दिखा दिया कि फिल्मी कहानियां सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं होती, असली जिंदगी में भी कभी-कभी आम इंसान ही हीरो बन जाते हैं.

यह भी पढ़ें - जिप्सियों से घिर गया बाघ तो बेहद नजदीक से लोगों ने ली दरिंदे की तस्वीर, वीडियो देख भड़के यूजर्स

Published at : 08 Apr 2026 05:59 PM (IST)
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VIRAL VIDEO Ram Mandir Station Platform Delivery 3 Idiots Scene Woman Delivers Video Call Delivery
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