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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबहन प्रियंका ने बनाए छोले भटूरे, स्वाद के मुरीद हुए राहुल गांधी- यूजर्स बोले..

बहन प्रियंका ने बनाए छोले भटूरे, स्वाद के मुरीद हुए राहुल गांधी- यूजर्स बोले..

दरअसल, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से स्वादिष्ट दिख रहे छोले भटूरों की तस्वीर शेयर की है और तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने वेज नहीं बल्कि नॉनवेज खाने की तारीफ की है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Sep 2026 05:26 PM (IST)
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छोले भटूरे का स्वाद हर किसी को पहली ही बार में भा जाता है. पूरे भारत खासतौर से उत्तरी इलाके में इसे काफी ज्यादा पसंद किया जाता है. अब इस स्वाद के मुरीद देश के नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी भी हो गए हैं. राहुल गांधी ने हाल ही में छोले भटूरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है और इस डिश का क्रेडिट उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को दिया है. जैसे ही छोले भटूरे की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई वैसे ही यूजर्स की सेना कमेंट करने मैदान में कूद पड़ी.

प्रियंका गांधी ने बनाए छोले भटूरे, मुरीद हुए राहुल गांधी

दरअसल, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से स्वादिष्ट दिख रहे छोले भटूरों की तस्वीर शेयर की है और तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने वेज नहीं बल्कि नॉनवेज खाने की तारीफ की है. राहुल गांधी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा..."For the record: 80% of Indians are non-vegetarian. Indian non-vegetarian food is delicious. As are my sister's chole bhature." बस फिर क्या था, यूजर्स ने उनकी इस तस्वीर पर तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए.

 
 
 
 
 
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गाला डिनर को लेकर चर्चा में आई वेज-नॉनवेज की चर्चा

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट राहुल गांधी की ऐसे वक्त पर आई है जब भारत BRICS सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और BRICS के गाला डिनर का मेन्यू भी हाल ही में सामने आया था जिसमें एक भी नॉनवेज डिश को जगह नहीं मिली थी. ऐसे में नॉनवेज फूड की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने अपनी बहन के हाथ के छोले भटूरों की तस्वीर शेयर कर लोगों को असमंजस में डाल दिया है.

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यूजर्स बोले, हमें भी बुला लो

पोस्ट को Rahul Gandhi के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने पोस्ट को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आप हमारे पसंदीदा नेता हैं राहुल जी क्योंकि आप छोले भटूरे भी खाते हैं. एक और यूजर ने लिखा...छोले भटूरे तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...राहुल सर हमें कब बुला रहे हैं लंच पर.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 04:37 PM (IST)
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