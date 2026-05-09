भाइयों जैसा कोई नहीं...’ 50 लाख का घर देख फूट-फूटकर रो पड़ी बहन, भाइयों ने ऐसे पूरा किया सपना

भाई-बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में गिना जाता है. लेकिन पंजाब के लुधियाना से सामने आई एक कहानी ने लोगों की आंखें नम कर दी हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो पंजाबी भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को ऐसा सरप्राइज दिया कि वो खुद को संभाल नहीं पाई और फूट-फूटकर रोने लगी. भाइयों ने बहन को करीब 50 लाख रुपये का शानदार घर गिफ्ट कर दिया. जैसे ही बहन को पता चला कि ये नया घर अब उसका है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े. इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि “हर बहन को ऐसे भाई मिलें.”

50 लाख का घर गिफ्ट कर भाइयों ने जीता दिल

दरअसल, यह मामला पंजाब के लुधियाना का बताया जा रहा है जहां दो सगे भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को 175 गज का नया घर गिफ्ट किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घर की कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है. भाइयों ने पूरे सरप्राइज प्लान के साथ बहन को वहां बुलाया. वीडियो में देखा जा सकता है कि ढोल-नगाड़ों के बीच बहन को नए घर के बाहर लाया जाता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये घर उसी के नाम है, वो भावुक होकर रो पड़ती है.

In a heartwarming moment in Ludhiana, two brothers surprised their only sister by gifting her a 175-square-yard house worth approximately ₹50 lakh. In an emotional moment, the sister embraced her brothers, her eyes welling with tears 😭 pic.twitter.com/lFSXZyESW3 — Dharm (@dhram00) May 9, 2026

पिता के बाद भाइयों ने निभाया बड़ा फर्ज

बताया जा रहा है कि परिवार में बहन इकलौती है और भाइयों ने हमेशा उसे खास महसूस कराने की कोशिश की. सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट्स में दावा किया गया कि पिता के निधन के बाद दोनों भाइयों ने ठान लिया था कि बहन को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे. इससे पहले भी दोनों भाई बहन को कार और दूसरे महंगे गिफ्ट दे चुके हैं. अब घर गिफ्ट करने की खबर ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है.

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सोशल मीडिया पर लोग बोले- ‘यही असली अमीरी है’

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स लगातार भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “पैसा कमाने वाले बहुत हैं, लेकिन बहन के लिए दिल रखने वाले कम होते हैं.” दूसरे यूजर ने कहा, “ये सिर्फ घर नहीं, भाइयों का प्यार है.” वहीं एक और यूजर ने लिखा, “पंजाबी परिवार रिश्ते निभाने में दिल जीत लेते हैं.” इंटरनेट पर अब यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है और लोग इसे भाई-बहन के रिश्ते की सबसे खूबसूरत मिसाल बता रहे हैं.

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