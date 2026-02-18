शादी में खर्च किए 8.5 करोड़, लाखों रुपए हवा में उड़ाए? तरनतारन के वायरल वीडियो का खुला राज

Viral video: सोशल मीडिया पर शादी और विवाह से जुड़े कई वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. आज की शादियां केवल घरों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि लोग इन्हें ऑनलाइन शेयर करना भी बहुत जरूरी समझते हैं.

हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि दुल्हा और उसके परिवार वाले दुल्हन पर लाखों रुपए हवा में उड़ा रहे हैं. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान रह गए हैं और यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

यह शादी कथित तौर पर पंजाब के तरनतारन में हुई है. वीडियो में दिखाई पड़ता है कि दुल्हन समारोह स्थल के बीच में खड़ी हैं, जबकि दुल्हा और परिवार के सदस्य नकद बंडल हवा में उछाल रहे हैं.

A video circulating on social media claiming that the groom’s family showered the bride with ₹8.5 crore in cash at a Punjabi wedding is fake. The video is from Patti, Tarn Taran. According to the DJ, the total cash collected was around ₹4 lakh, including US dollars. pic.twitter.com/PxXxIV1kAd — BharatXnow (@BharatXnow) February 18, 2026

जबकि वहीं वीडियो थोड़ा आगे देखने पर दिखाई पड़ा है कि दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़कर उन्हें प्यार से देख रहा है और डफेल बैग से पैसे निकालकर उछाल रहा है. वीडियो में एक स्टाफ सदस्य को नकदी का ढेर उठाते हुए भी देखा गया. दावा है कि उड़ाए गए पैसे लगभग 8.5 करोड़ रुपये के थे.

क्या है वायरल वीडियो का सच?

भारत एक्स नाउ नाम के एक सोशल मीडिया हैंडल ने वीडियो जारी कर दावा किया है, ''सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया गया है कि पंजाबी शादी में दूल्हे के परिवार ने दुल्हन पर 8.5 करोड़ रुपए लुटाए. यह वीडियो फर्जी है. वीडियो पट्टी, तरन तारन का है. डीजे के अनुसार, अमेरिकी डॉलर सहित कुल मिलाकर लगभग 4 लाख रुपये नकद दिए गए थे.''

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं और विचार

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं काफी विविध दिखाई दीं. कुछ लोग इसकी जमकर सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उनका पैसा है, वे जैसा चाहें कर सकते हैं. वहीं कुछ आलोचक सवाल उठा रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं कि अगर इस पैसे का इस्तेमाल गरीबों या जरूरतमंदों की मदद में किया जाता, तो शायद किसी गरीब के बेटी का बाप के सर का बोझ उतर जाता.