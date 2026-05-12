हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगPope Leo XIV ने दिखाया स्वैग! सफेद चोगे के नीचे पहने Sneakers, फिर सामने आई सच्चाई

Pope Leo XIV ने दिखाया स्वैग! सफेद चोगे के नीचे पहने Sneakers, फिर सामने आई सच्चाई

Vatican News की नई डॉक्यूमेंट्री Leone a Roma के ट्रेलर में Pope Leo XIV की एक झलक दिखाई गई. यह डॉक्यूमेंट्री पोप बनने से पहले Robert Francis Prevost के रोम में बिताए गए दो दशकों की कहानी दिखाती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 12 May 2026 09:15 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया भर में पोप को उनकी सादगी, धार्मिक परंपराओं और खास पहनावे के लिए जाना जाता है. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर चर्चा किसी धार्मिक बयान की नहीं बल्कि Pope Leo XIV के जूतों की हो रही है. इंटरनेट पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है जिसमें पोप अपने पारंपरिक सफेद वस्त्रों के नीचे सफेद Nike sneakers पहने दिखाई दे रहे हैं. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया यूजर्स ने इस छोटे से फैशन मोमेंट को पकड़ लिया और देखते ही देखते मीम्स, मजेदार रिएक्शन और बहस की बाढ़ आ गई. कुछ लोग पोप के “स्वैग” की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इसे धार्मिक परंपराओं से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं.

डॉक्यूमेंट्री के ट्रेलर में दिखे Nike शूज

दरअसल, Vatican News की नई डॉक्यूमेंट्री Leone a Roma के ट्रेलर में Pope Leo XIV की एक झलक दिखाई गई. यह डॉक्यूमेंट्री पोप बनने से पहले Robert Francis Prevost के रोम में बिताए गए करीब दो दशकों की कहानी दिखाती है. वीडियो के एक छोटे से सीन में Pope Leo XIV सफेद cassock पहनकर चलते दिखाई देते हैं, लेकिन लोगों का ध्यान उनके नीचे झांकते सफेद Nike sneakers पर जा टिका. सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो को zoom करके जूतों को पहचान लिया और फिर इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो गई.

परंपरा बनाम ‘पोप स्वैग’ की बहस

परंपरागत रूप से पोप बाहर जाते समय लाल रंग के चमड़े के जूते पहनते रहे हैं, जो ईसाई शहीदों के बलिदान का प्रतीक माने जाते हैं. Pope Benedict XVI अपने चमकीले लाल जूतों के लिए मशहूर थे, जबकि Pope Francis सादगी दिखाने के लिए साधारण काले जूते पहनते थे. लेकिन अब Nike sneakers पहनने को लेकर लोग कह रहे हैं कि Pope Leo XIV ने परंपरा से एक कदम आगे बढ़कर “modern swag” अपना लिया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता, चलती कार की छत पर कपल ने किया लिपलॉक, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

पोस्ट वायरल होने के बाद इंटरनेट पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “Nike को अब divine blessing मिल गई.” दूसरे ने मजाक में कहा, “You can take the kid out of Chicago, but not the Nike out of the kid.” वहीं कुछ आलोचकों ने कहा कि धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति को branded fashion से दूरी रखनी चाहिए. हालांकि कई लोग पोप के इस अंदाज को cool और relatable बता रहे हैं. कुछ यूजर्स ने तो “Air Popes” नाम से memes तक बनाना शुरू कर दिया.

यह भी पढ़ें: पलक झपकते ही बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड! 0.39 सेकेंड में छोटे बच्चे ने सॉल्व किया Rubik’s Cube, वीडियो वायरल

Published at : 12 May 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: भाई पहली बार कर रहा है न... सामने थी दुल्हन और दूल्हे ने खुद पहन ली वरमाला, मजे ले रहे यूजर्स 
भाई पहली बार कर रहा है न... सामने थी दुल्हन और दूल्हे ने खुद पहन ली वरमाला, मजे ले रहे यूजर्स 
ट्रेंडिंग
Pope Leo XIV ने दिखाया स्वैग! सफेद चोगे के नीचे पहने Sneakers, फिर सामने आई सच्चाई
Pope Leo XIV ने दिखाया स्वैग! सफेद चोगे के नीचे पहने Sneakers, फिर सामने आई सच्चाई
ट्रेंडिंग
Video: 'मैं भारत में घुस गई’...पाकिस्तानी महिला का वीडियो वायरल, लोगों ने मिनटों में खोल दी पोल
'मैं भारत में घुस गई’...पाकिस्तानी महिला का वीडियो वायरल, लोगों ने मिनटों में खोल दी पोल
ट्रेंडिंग
Viral Wedding: शादी में मेहमानों को मिली VIP सर्विस! इस्त्री, हेयरकट और जूता पॉलिश सब फ्री, वीडियो वायरल
शादी में मेहमानों को मिली VIP सर्विस! इस्त्री, हेयरकट और जूता पॉलिश सब फ्री, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Energy Lockdown: सावधान! भारत में लगेगा 'एनर्जी लॉकडाउन'? | PM Modi | LPG-Oil Crisis
Petrol-Diesel Rate: आने वाले दिनों में और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? | LPG-Oil Crisis | ABP News
Sansani: दिल्ली में 'दहशत' का नया चेहरा ! | Crime News | Delhi News | Crime News Hindi
UP News: Noida में दिल दहला देने वाला हादसा! खेलते-खेलते मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, मौत!
PM Modi on Gold | Bharat Ki Baat: PM के 'सेविंग प्लान' पर कैसा 'संग्राम'? | Gold Price | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया', शुभेंदु अधिकारी के PA मर्डर केस में आरोपी राज की मां रो-रोकर बोलीं
'मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया', शुभेंदु अधिकारी के PA मर्डर केस में आरोपी राज की मां रो-रोकर बोलीं
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच करेगी CBI, बंगाल सरकार ने की थी सिफारिश
शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच करेगी CBI, बंगाल सरकार ने की थी सिफारिश
आईपीएल 2026
Priyansh Arya ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
प्रियांश आर्य ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
टेलीविजन
मौनी रॉय का सूरज नांबियर से होने वाला है तलाक? एक्ट्रेस ने पति को किया अनफॉलो, शादी की फोटो भी की डिलीट!
मौनी रॉय का सूरज नांबियर से होने वाला है तलाक? एक्ट्रेस ने पति को किया अनफॉलो
इंडिया
Weather Forecast: उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और हरियाणा समेत किन राज्यों में होगी बारिश? IMD ने दी आंधी तूफान की चेतावनी
उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और हरियाणा समेत किन राज्यों में होगी बारिश? IMD ने दी आंधी तूफान की चेतावनी
एग्रीकल्चर
मोटा पैसा कमाना है तो शुरू करें अदरक की खेती, डिमांड ऐसी कि हाथों-हाथ बिक जाएगी फसल
मोटा पैसा कमाना है तो शुरू करें अदरक की खेती, डिमांड ऐसी कि हाथों-हाथ बिक जाएगी फसल
ऑटो
कैसे लंबे समय तक चल सकते हैं आपकी कार के टायर? इन 5 टिप्स के बारे में जानना जरूरी
कैसे लंबे समय तक चल सकते हैं आपकी कार के टायर? इन 5 टिप्स के बारे में जानना जरूरी
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget