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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपुलिस वाले को चढ़ा धुरंधर का खुमार, 'जान से गुजरते हैं' गाकर जीता सबका दिल! वीडियो वायरल

पुलिस वाले को चढ़ा धुरंधर का खुमार, 'जान से गुजरते हैं' गाकर जीता सबका दिल! वीडियो वायरल

खाकी वर्दी पहने इस शख्स का सिंगिंग को लेकर ऐसी दीवानगी देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस शख्स की आवाज सीधे लोगों के दिलों को छू रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Jun 2026 02:46 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो तहलका मचाता रहता है, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने इंटरनेट पर आग लगा दी है. पुलिस की सख्त वर्दी के पीछे छुपा एक ऐसा सुरीला फनकार सामने आया है, जिसकी आवाज सुनकर अच्छे-अच्छे सिंगर पानी भरने लगें. फिल्म 'धुरंधर' का बेहद इमोशनल गाना 'जान से गुजरते हैं' गाते हुए इस शख्स ने सोशल मीडिया पर ऐसा समां बांधा है कि हर कोई बस सुनता ही रह गया है. खाकी वर्दी पहने इस शख्स का सिंगिंग को लेकर ऐसी दीवानगी देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस शख्स की आवाज सीधे लोगों के दिलों को छू रही है.

वर्दी के पीछे छुपा सुरीला उस्ताद

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स पूरे दिल से गाना गा रहा है. उसके चेहरे के भाव और बंद आंखें साफ बयां कर रही हैं कि वो इस गाने के एक-एक शब्द को महसूस कर रहा है. गाना गाते-गाते वो दुनिया-जहान से बेखबर होकर संगीत की दुनिया में इस कदर खो जाता है, मानो उसके लिए इस वक्त सिंगिंग ही सब कुछ हो. हालांकि बताया जा रहा है कि शख्स असली पुलिस वाला नहीं है बल्कि एक्टर और राइटर है.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचाया तहलका

यह वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आग की तरह फैल रहा है. जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो इसे शेयर करने से खुद को रोक नहीं पा रहा है. आमतौर पर पुलिस वालों की एक कड़क और सख्त छवि लोगों के दिमाग में होती है, लेकिन इस जवान ने अपनी सुरीली कलाकारी से उस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. लोग इस वीडियो को बार-बार लूप पर देख रहे हैं और इसकी आवाज की तुलना बड़े-बड़े गायकों से कर रहे हैं.

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'ये तो असली धुरंधर है' यूजर्स ने लुटाया प्यार

वीडियो सामने आने के बाद से ही कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई है. सोशल मीडिया यूजर्स इस जवान पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "वर्दी के अंदर छुपा ऐसा टैलेंट देखकर दिल खुश हो गया, भाई की आवाज में जादू है." वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "गाना गाते वक्त इनका जो पैशन है, वो काबिले तारीफ है, ये तो संगीत के असली धुरंधर निकले." ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इस पुलिसवाले को बड़े मंच पर मौका मिलना चाहिए क्योंकि ऐसी आवाज रोज-रोज सुनने को नहीं मिलती.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 02:46 PM (IST)
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