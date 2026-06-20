पुलिस वाले को चढ़ा धुरंधर का खुमार, 'जान से गुजरते हैं' गाकर जीता सबका दिल! वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो तहलका मचाता रहता है, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने इंटरनेट पर आग लगा दी है. पुलिस की सख्त वर्दी के पीछे छुपा एक ऐसा सुरीला फनकार सामने आया है, जिसकी आवाज सुनकर अच्छे-अच्छे सिंगर पानी भरने लगें. फिल्म 'धुरंधर' का बेहद इमोशनल गाना 'जान से गुजरते हैं' गाते हुए इस शख्स ने सोशल मीडिया पर ऐसा समां बांधा है कि हर कोई बस सुनता ही रह गया है. खाकी वर्दी पहने इस शख्स का सिंगिंग को लेकर ऐसी दीवानगी देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस शख्स की आवाज सीधे लोगों के दिलों को छू रही है.

वर्दी के पीछे छुपा सुरीला उस्ताद

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स पूरे दिल से गाना गा रहा है. उसके चेहरे के भाव और बंद आंखें साफ बयां कर रही हैं कि वो इस गाने के एक-एक शब्द को महसूस कर रहा है. गाना गाते-गाते वो दुनिया-जहान से बेखबर होकर संगीत की दुनिया में इस कदर खो जाता है, मानो उसके लिए इस वक्त सिंगिंग ही सब कुछ हो. हालांकि बताया जा रहा है कि शख्स असली पुलिस वाला नहीं है बल्कि एक्टर और राइटर है.

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सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचाया तहलका

यह वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आग की तरह फैल रहा है. जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो इसे शेयर करने से खुद को रोक नहीं पा रहा है. आमतौर पर पुलिस वालों की एक कड़क और सख्त छवि लोगों के दिमाग में होती है, लेकिन इस जवान ने अपनी सुरीली कलाकारी से उस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. लोग इस वीडियो को बार-बार लूप पर देख रहे हैं और इसकी आवाज की तुलना बड़े-बड़े गायकों से कर रहे हैं.

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'ये तो असली धुरंधर है' यूजर्स ने लुटाया प्यार

वीडियो सामने आने के बाद से ही कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई है. सोशल मीडिया यूजर्स इस जवान पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "वर्दी के अंदर छुपा ऐसा टैलेंट देखकर दिल खुश हो गया, भाई की आवाज में जादू है." वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "गाना गाते वक्त इनका जो पैशन है, वो काबिले तारीफ है, ये तो संगीत के असली धुरंधर निकले." ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इस पुलिसवाले को बड़े मंच पर मौका मिलना चाहिए क्योंकि ऐसी आवाज रोज-रोज सुनने को नहीं मिलती.

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