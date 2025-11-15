दुनिया में दुर्घटना के लिहाज से अगर सबसे ज्यादा डरावना वाहन अगर कोई है तो वो या तो ट्रेन है या फिर ट्रक. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर यूजर्स कह रहे हैं कि हर वो वाहन डरावना है जिस पर पापा की परी सवार हो. जी हां, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, वीडियो देख आपको समझ आ जाएगा. दरअसल, इंटरनेट पर वायरल वीडियो में पेट्रोल भराने आई पापा की परियों ने जो कारमाना किया है उसे देख आप भी अभी से पापा की परियों से 100 कोस दूर ही खड़े होंगे.

पेट्रोल पंप पर पापा की परियों ने मचाया कोहराम!

सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें एक पेट्रोल पंप पर महिला कर्मचारी और कुछ लोग खड़े हैं जो गाड़ियों में रिफ्यूलिंग करा रहे हैं. सब कुछ शांत और अच्छा चल रहा होता है. तभी सड़क से एंट्री लेती हैं स्कूटी पर बैठीं तीन पापा की परियां जिन्होंने स्कूल ड्रेस पहनी है और एक ही स्कूटी पर सवार हैं. ये लड़कियां पंप पर आकर स्कूटी को सीधे मशीन में घुसा देती हैं जिसके बाद मशीन पर खड़ी महिला कर्मचारी भी चीखते हुए वहां से जान बचाकर भागती दिखाई देती है. जैसे तैसे पापा की परियां स्कूटर संभालते हुए मशीन को स्किप करती हैं लेकिन अगले ही कदम पर कांड हो जाता है.

Helmets and no-triples aren’t restrictions, they’re the minimum respect we can show to our own lives.



pic.twitter.com/Viv7a8Qvdp — Namma Kovai (@NammaCoimbatore) November 14, 2025

गाड़ी लेकर मशीन में घुसी लड़कियां

दरअसल, मशीन से टकराने के बाद ये लड़कियां आगे जाकर स्कूटी समेत गिर पड़ती हैं जिसके बाद वहां खड़े लोग भी हैरान परेशान हो जाते हैं. लड़कियां उठने की कोशिश जरूर करती हैं लेकिन स्कूटी के तिरछे हो जाने की वजह से उसका एक्सीलेटर वायर खींच जाता है और स्कूटी काबू में नहीं आती. जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से सभी लड़कियां उठती हैं और वीडियो वहीं थम जाता है. ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई.

यूजर्स ने लिए मजे तो कई लोगों ने जताई नाराजगी

वीडियो को @NammaCoimbatore नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पापा की परियों से दूर रहें. एक और यूजर ने लिखा...इन लड़कियों के मां बाप पर केस होना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतनी छोटी बच्चियों को स्कूटी देने वालों पर चालान होना चाहिए.

