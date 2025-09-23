सोशल मीडिया और चाय की महफिलों में इन दिनों एक चौंकाने वाला चर्चा में आया हुआ है. पाकिस्तान के सियालकोट के पसरूर इलाके से वकास अली नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, जो कथित तौर पर मानव तस्करी के बड़े खेल में फंसा हुआ था. इस खेल में कथित तौर पर फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम पर लोगों को जापान भेजा गया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये लोग कभी वापस नहीं लौटे.

ऐसे रचा गया पूरा खेल

एफआईए के अनुसार ये घटना 1 जनवरी, 2024 को शुरू हुई थी. वकास अली ने 17 लोगों के लिए 15-दिन का जापान वीजा लेने का बड़ा झांसा लगाया. लेकिन ये कोई असली खेल यात्रा नहीं थी. इसके लिए उन्होंने बोविस्टा फुटबॉल क्लब का फर्जी निमंत्रण पत्र और पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ का नकली पंजीकरण पत्र इस्तेमाल किया. ऊपर से, विदेश मंत्रालय का नकली अनापत्ति प्रमाण पत्र भी झोंक दिया. लोग कह रहे हैं कि हे भगवान! ये विदेश जाने की कैसी ललक है कि सब कुछ फर्जी बनवा डाला.

एफआईए ने यूं खोली मामले की पोल

एफआईए के अधिकारियों के मुताबिक वकास अली का नाम पहले भी एक पुराने मामले में सामने आया था. यह मामला जून 2025 का है. उस वक्त वकास अली ने 22 लोगों की एक और ‘फुटबॉल टीम’ बनाकर जापान भेजने की कोशिश की थी. लेकिन इस बार चालाकी पकड़ी गई. जापान के इमिग्रेशन अधिकारियों ने उस पूरी टीम को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया और तुरंत वापस भेज दिया. उसके बाद एफआईए ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. अब जो ताजा गिरफ्तारी हुई है, वह उसी पुराने केस की कड़ी मानी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं. एजेंसी अब यह पता लगाने में लगी है कि पैसे का लेन-देन कैसे हुआ और वीजा फाइलों में जो नकली पत्र, टिकट और पंजीकरण लगाए गए थे, वे कहां से बने और किसने दिए.

यूजर्स का चोक हो गया माथा

सोशल मीडिया पर जैसे ही मामला वायरल हुआ लोगों के होश उड़ गए. लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है. ये लोग इतने शातिर हैं कि खुद ही देश को बर्बाद करने की कसम खाई हई है. एक यूजर ने लिखा....वाह रे पाकिस्तान, तेरे कितने रूप. एक और यूजर ने लिखा...भाई वो जापान है, वहां के लोग तुमसे ज्यादा समझदार हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये क्या तरीका है, दिमाग इस हद तक जा सकता है मालूम नहीं था.

