हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगवाह रे पाकिस्तान! विदेश जाना था इसलिए लड़कों ने बना ली फर्जी फुटबॉल टीम- जापान में हुए जलील- यूजर्स ले रहे मजे

वाह रे पाकिस्तान! विदेश जाना था इसलिए लड़कों ने बना ली फर्जी फुटबॉल टीम- जापान में हुए जलील- यूजर्स ले रहे मजे

एफआईए के अनुसार ये घटना 1 जनवरी, 2024 को शुरू हुई थी. वकास अली ने 17 लोगों के लिए 15-दिन का जापान वीजा लेने का बड़ा झांसा लगाया. लेकिन ये कोई असली खेल यात्रा नहीं थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 23 Sep 2025 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया और चाय की महफिलों में इन दिनों एक चौंकाने वाला चर्चा में आया हुआ है. पाकिस्तान के सियालकोट के पसरूर इलाके से वकास अली नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, जो कथित तौर पर मानव तस्करी के बड़े खेल में फंसा हुआ था. इस खेल में कथित तौर पर फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम पर लोगों को जापान भेजा गया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये लोग कभी वापस नहीं लौटे.

ऐसे रचा गया पूरा खेल

एफआईए के अनुसार ये घटना 1 जनवरी, 2024 को शुरू हुई थी. वकास अली ने 17 लोगों के लिए 15-दिन का जापान वीजा लेने का बड़ा झांसा लगाया. लेकिन ये कोई असली खेल यात्रा नहीं थी. इसके लिए उन्होंने बोविस्टा फुटबॉल क्लब का फर्जी निमंत्रण पत्र और पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ का नकली पंजीकरण पत्र इस्तेमाल किया. ऊपर से, विदेश मंत्रालय का नकली अनापत्ति प्रमाण पत्र भी झोंक दिया. लोग कह रहे हैं कि हे भगवान! ये विदेश जाने की कैसी ललक है कि सब कुछ फर्जी बनवा डाला.

एफआईए ने यूं खोली मामले की पोल

एफआईए के अधिकारियों के मुताबिक वकास अली का नाम पहले भी एक पुराने मामले में सामने आया था. यह मामला जून 2025 का है. उस वक्त वकास अली ने 22 लोगों की एक और ‘फुटबॉल टीम’ बनाकर जापान भेजने की कोशिश की थी. लेकिन इस बार चालाकी पकड़ी गई. जापान के इमिग्रेशन अधिकारियों ने उस पूरी टीम को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया और तुरंत वापस भेज दिया. उसके बाद एफआईए ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. अब जो ताजा गिरफ्तारी हुई है, वह उसी पुराने केस की कड़ी मानी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं. एजेंसी अब यह पता लगाने में लगी है कि पैसे का लेन-देन कैसे हुआ और वीजा फाइलों में जो नकली पत्र, टिकट और पंजीकरण लगाए गए थे, वे कहां से बने और किसने दिए.

यह भी पढ़ें: 9 सेकेंड में 10 गुलाटी, तेज रफ्तार बाइक सवार को हुआ भयानक एक्सीडेंट, वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह

यूजर्स का चोक हो गया माथा

सोशल मीडिया पर जैसे ही मामला वायरल हुआ लोगों के होश उड़ गए. लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है. ये लोग इतने शातिर हैं कि खुद ही देश को बर्बाद करने की कसम खाई हई है. एक यूजर ने लिखा....वाह रे पाकिस्तान, तेरे कितने रूप. एक और यूजर ने लिखा...भाई वो जापान है, वहां के लोग तुमसे ज्यादा समझदार हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये क्या तरीका है, दिमाग इस हद तक जा सकता है मालूम नहीं था.

यह भी पढ़ें: Video: मौत कभी भी धमक सकती है! चाय की चुस्की ले रहे लोगों को कार ने कुचला, हादसा CCTV में कैद

Published at : 23 Sep 2025 08:14 AM (IST)
Tags :
Viral News TRENDING Pakistan Fake Team
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप इन भारतीयों को H-1B वीजा में दे सकते हैं छूट, नहीं देने होंगे 1 लाख डॉलर
डोनाल्ड ट्रंप इन भारतीयों को H-1B वीजा में दे सकते हैं छूट, नहीं देने होंगे 1 लाख डॉलर
दिल्ली NCR
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
विश्व
कहां था नूरिस्तान, किसके आक्रमण से बचने के लिए चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे बड़ी दीवार?
कहां था नूरिस्तान, किसके आक्रमण से बचने के लिए चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे बड़ी दीवार?
क्रिकेट
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप इन भारतीयों को H-1B वीजा में दे सकते हैं छूट, नहीं देने होंगे 1 लाख डॉलर
डोनाल्ड ट्रंप इन भारतीयों को H-1B वीजा में दे सकते हैं छूट, नहीं देने होंगे 1 लाख डॉलर
दिल्ली NCR
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
विश्व
कहां था नूरिस्तान, किसके आक्रमण से बचने के लिए चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे बड़ी दीवार?
कहां था नूरिस्तान, किसके आक्रमण से बचने के लिए चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे बड़ी दीवार?
क्रिकेट
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
टेलीविजन
जब जया बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन की हुई बोलती बंद, बिग बी ने खुद याद किया वो पल
जब जया बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन की हुई बोलती बंद, बिग बी ने खुद याद किया वो पल
यूटिलिटी
पिता की प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा मांग सकती है शादीशुदा बेटी, क्या कहता है भारतीय कानून?
पिता की प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा मांग सकती है शादीशुदा बेटी, क्या कहता है भारतीय कानून?
जनरल नॉलेज
Countries With Drone Technology: दुनिया के किस देश के पास हैं सबसे ज्यादा ड्रोन, किस नंबर पर आता है अपना भारत?
दुनिया के किस देश के पास हैं सबसे ज्यादा ड्रोन, किस नंबर पर आता है अपना भारत?
ट्रेंडिंग
ये भारत है यहां पैसा नहीं चलता! चाचा को पैसों का घमंड दिखा रहा था विदेशी व्लॉगर, फिर यूं मिला जवाब- वीडियो वायरल
ये भारत है यहां पैसा नहीं चलता! चाचा को पैसों का घमंड दिखा रहा था विदेशी व्लॉगर, फिर यूं मिला जवाब- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget