सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अधेड़ उम्र का शख्स अपनी उम्र से काफी छोटी लड़की के साथ गली में रोमांस करता हुआ दिख रहा है. वीडियो किसी तंग गली का है जहां दोनों एक-दूसरे को गले लगाए खड़े दिखाई देते हैं. लड़की युवक की गोद में है और दोनों खुलकर इश्क फरमा रहे हैं. लेकिन उनकी ये प्रेमलीला ज्यादा देर तक नहीं चल पाई क्योंकि मोहल्ले के लोगों को यह सब पसंद नहीं आया और उन्होंने ऐसा कुछ किया कि दोनों वहां से भाग निकले. वीडियो देखकर लोग अंधा होने की दुआएं कर रहे हैं.

अपने से आधी उम्र की लड़की से इश्क फरमा रहे थे चाचा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखता है कि एक अधेड़ उम्र का चाचा अपनी गोद में एक जवान लड़की को उठाए हुए है. दोनों बीच गली में एक-दूसरे से लिपटे खड़े हैं. उनके पास एक बाइक भी खड़ी है और चारों ओर मकानों की दीवारें नजर रही हैं. ऐसा लग रहा है कि दोनों को लगा होगा गली सुनसान है और कोई उन्हें देख नहीं रहा. लेकिन हकीकत इससे उलट थी. ऊपर मकान की बालकनी से किसी ने इस नजारे को कैमरे में कैद कर लिया और फिर वो किया जिसकी तमन्ना कोई नहीं करेगा लेकिन इसका अंदाजा हर आशिक को होता है.

Ye sab kya ho raha hai 😂 pic.twitter.com/aaezVsjYmt — SHIVANI TIWARI (@tiwari__shivani) September 22, 2025

मोहल्ले वालों ने पानी डालकर भगाया

जैसे ही मोहल्ले वालों ने देखा कि दोनों बीच गली में इश्क फरमा रहे हैं, उन्होंने ऊपर से पानी डालकर उन्हें सबक सिखा दिया. अचानक पानी पड़ते ही दोनों घबरा गए और एक-दूसरे से अलग होकर भाग खड़े हुए. ये पूरा दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो देखने के बाद आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी. यूजर्स अब वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को @tiwari__shivani नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो निब्बी के शुगर डेडी लग रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा...ये सब क्या क्या देखना पड़ रहा है, भगवान मुझे अंधा कर दे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अरे चाचा उम्र का तो लिहाज करना था.

