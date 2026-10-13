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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपाकिस्तान में नवरात्रि की धूम, भक्तों से गुलजार हुए मंदिर, देखें वीडियो

पाकिस्तान में नवरात्रि की धूम, भक्तों से गुलजार हुए मंदिर, देखें वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे वहां की एक व्लॉगर जिसका नाम munji_galhiyun ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Oct 2026 11:52 AM (IST)
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भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने कट्टर रवैये और आतंकवाद के लिए जाना जाता है. लेकिन इस नवरात्रि पर पाकिस्तान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हैरानी भी होती है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है. हाल ही में पाकिस्तान की एक व्लॉगर ने वहां का नवरात्रि सेलिब्रेशन दिखाया जिसमें मंदिर सजे हुए थे और भक्तों की भीड़ दर्शन की लिए आई हुई थी. पाकिस्तान का यह नजारा देखकर भले ही आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो लेकिन तस्वीरें सच हैं. वीडियो देखकर आपको भी मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान में नवरात्रि कैसे और किस तरह से मनाई जाती है.

पाकिस्तान में धूमधाम से मनाई जा रही नवरात्री

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे वहां की एक व्लॉगर जिसका नाम munji_galhiyun ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है. वीडियो का जो माहौल है उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा है कि यह नजारा पाकिस्तान का है. वहां मंदिर सजे हुए हैं और मंदिर में लोगों की भारी भीड़ है. माता की मूर्ति पर लोग फूल और चुनरी चढ़ाते दिखाई दे रहे हैं तो मंदिर परिसर में मानों मेला सा लगा हुआ है. लोग आस्था के साथ वहां आकर पूजा कर रहे हैं और नवरात्रि के पहले ही दिन इतना गजब का सेलिब्रेशन हो रहा है मानों यह नजारा पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत के किसी मोहल्ले का हो.

 
 
 
 
 
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इससे पहले भी दीवाली और दशहरे के वीडियो हुए हैं वायरल

ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान से ऐसे नजारे सामने आए हों. पाकिस्तान के कई बड़े शहरों और राज्यों में हिंदू लोग निवास करते हैं और दीवाली और नवरात्रि जैसे मौकों पर यहां परंपरागत तरीके से त्यौहार मनाए जाते रहे हैं. पाकिस्तान के कई हिंदू व्लॉगर सोशल मीडिया पर अपने मोहल्ले की तस्वीरें शेयर करते हैं. फिलहाल यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, लग ही नहीं रहा पाकिस्तान है

वीडियो को munji_galhiyun नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...यह नजारा देखकर अच्छा लगा. एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, हैरान होने वाली बात नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....ये तो एक दम भारत जैसा लग रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 11:30 AM (IST)
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