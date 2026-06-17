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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकपड़े देख जज कर रहा था सेल्समैन, लड़की ने एक झटके में खरीद डाले एक लाख के ईयरिंग- वीडियो वायरल

कपड़े देख जज कर रहा था सेल्समैन, लड़की ने एक झटके में खरीद डाले एक लाख के ईयरिंग- वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की बताती है कि मेरी मां और मैं साथ में साउथ मुंबई की सैर के लिए निकले थे.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Jun 2026 08:21 AM (IST)
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एक पुरानी कहावत है, किसी किताब को उसके कवर से कभी जज नहीं करना चाहिए. कहावत में भले ही किताब का जिक्र हो लेकिन ये कहावत असल जिंदगी में इंसानों के लिए कही गई है. जी हां, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की दिन भर की थकान और शॉपिंग के बाद जब अपनी मां के साथ ज्वैलरी शोरूम पहुंची तो सेल्समैन ने उन्हें जज किया, लेकिन इसके बाद लड़की ने जो किया वो देखते ही देखते वायरल हो गया.

कपड़े देखकर जज करने लगा सेल्समैन

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की बताती है कि मेरी मां और मैं साथ में साउथ मुंबई की सैर के लिए निकले थे. मेरी मां को एक खास तरह का ज्वेलरी सेट चाहिए था और हमें मालूम था कि ये कहां मिलेगा. मुंबई घूमने के बाद हम लोग बोरिवली के एक ज्वेलरी स्टोर में गए. इस दौरान हमारी हालत ऐसी थी कि हमारे पैर धूल में सने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और मैं टी-शर्ट और चप्पल में थी. बहरहाल हमने ज्वैलरी शोरूम में एंट्री कर ली.

लड़की ने एक झटके में खरीद डाले 1 लाख के ईयररिंग

जब हम ज्वैलरी शोरूम पहुंचे तो सेल्समैन पहले तो हमें अजीब तरह से देखने लगा और फिर हमारे कपड़े देखकर हमें सेवपुरी ऑफर की गई, उन्हें लगा कि हम कुछ खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी हालत खस्ता थी और हाथ में आम का थैला था. इसके बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मैनेजर को जाकर बोला कि हमें ऐसा सेल्समैन अलॉट करें जो हमें कपड़ों के आधार पर जज ना करता हो, इसके बाद हमें ईयररिंग दिखाए गए और हमने एक लाख रुपये के ईयररिंग खरीदे.

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यूजर्स बोले, मुंबई का कल्चर ऐसा नहीं है

पोस्ट और वीडियो को Cycle Chain Shankar नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आप कहानी अपने मन से बना रही हैं, मुंबई में लोग जज ही नहीं करते. एक और यूजर ने लिखा...तो आपको अच्छे कपड़े पहनकर जाना था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कोई बात नहीं, मुंबई में हर तरह के लोग हैं, उन्हें एक मौका और दीजिएगा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 08:21 AM (IST)
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