जापान और अमेरिका के बाद अब भारत भी उस अनोखी तकनीक की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी. मुंबई में तैयार हुई देश की चर्चित ‘म्यूज़िकल रोड’ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां गाड़ी जैसे ही सड़क पर चलती है, कानों में संगीत गूंजने लगता है. इस सड़क से गुजरते वाहनों के टायरों से निकलती धुन ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर एआर रहमान के मशहूर गीत ‘जय हो’ की धुन सुनाई दे रही है. यही वजह है कि लोग इसे भारत की सबसे अनोखी और क्रिएटिव सड़क बता रहे हैं.

क्या होती है म्यूजिकल रोड?

म्यूजिकल रोड एक खास तरह से डिजाइन की गई सड़क होती है, जिसमें निश्चित दूरी और पैटर्न में खांचे यानी grooves बनाए जाते हैं. जब कोई वाहन तय स्पीड पर इन खांचों से गुजरता है, तो टायर और सड़क के बीच कंपन पैदा होता है. यही कंपन ध्वनि में बदलकर एक खास म्यूज़िक या धुन का अहसास कराता है. खांचों की दूरी जितनी सटीक होती है, धुन उतनी ही साफ और पहचानने योग्य बनती है.

जापान और अमेरिका की तर्ज पर मुंबई में भी बनकर तैयार हुई 'म्यूज़िकल रोड', गाड़ी गुज़रते ही निकलती है धुन...वीडियो में सुनाई दे रही 'जय हो' की धुन!



मुंबई में क्यों चुनी गई ‘जय हो’ की धुन?

मुंबई की इस म्यूज़िकल रोड पर ‘जय हो’ की धुन चुने जाने के पीछे एक खास वजह बताई जा रही है. ‘जय हो’ न सिर्फ भारत का अंतरराष्ट्रीय पहचान वाला गीत है, बल्कि यह सकारात्मकता और उत्साह का प्रतीक भी माना जाता है. सोशल मीडिया पर लोग इसे भारतीय संस्कृति और तकनीक का शानदार मेल बता रहे हैं.

वीडियो वायरल, लोग बोले –सड़क नहीं, अनुभव है

इस म्यूजिकल रोड का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स कमेंट में लिख रहे हैं कि भारत अब सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा, बल्कि लोगों को ड्राइविंग का अनुभव भी दे रहा है. कुछ लोगों ने इसे ट्रैफिक नियमों के पालन से भी जोड़ा, क्योंकि सही धुन तभी सुनाई देती है जब गाड़ी तय स्पीड पर चलाई जाए. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है.

