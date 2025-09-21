सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बिहार का रहने वाला मोटूलाल नाम का शख्स दिखाई दे रहा है. मोटूलाल की कहानी सुनकर हर किसी की आंखें फटी रह जाने वाली हैं क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है. आपको बता दें कि मोटू लाल के वायरल होने की वजह है उसकी शराब की लत. मोटूलाल खुद कबूल करता है कि उसने अब तक करीब 72 लाख रुपये सिर्फ शराब में बर्बाद कर दिए. शराब ने उसे ऐसा बर्बाद किया कि उसकी जमीन-जायदाद, खेत-खलिहान और घर तक बिक गए. जो शख्स कभी अपने इलाके में पैसे और इज्जत से जाना जाता था वो आज सड़क पर आ गया है.

72 लाख की शराब पी गया मोटूलाल

वीडियो में मोटूलाल खुलकर बताता है कि शराब का नशा उसके सिर पर ऐसा चढ़ा कि उसने कभी हिसाब नहीं रखा. दिन पर दिन शराब पीने का सिलसिला बढ़ता गया और वो समझ ही नहीं पाया कि कब उसकी जिंदगी में खुशहाली से ज्यादा बदहाली आ गई. खेत बिक गए, घर बिक गया, यहां तक कि पैतृक जमीन तक शराब के लिए बेच डाली. अब हालत ये है कि कभी लाखों में खेलने वाला शख्स हाथ मजबूर होकर जिंदगी जीने को मजबूर है.

शराब नहीं पीता तो करोड़पति होता

शराब की वजह से मोटूलाल का परिवार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ. पहले तो घर की खुशियां खत्म हुईं. फिर पैसों की तंगी ने रिश्तों पर असर डाला. मोटूलाल का कहना है कि अगर मैं शराब नहीं पीता तो आज करोड़पति होता. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है और मोटूलाल की कहानी सुनकर हर कोई हैरानी जता रहा है. यूजर्स वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. यूजर्स ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बिहार ड्राई स्टेट है तो इतनी शराब आई कहां से.

यूजर्स भी रह गए दंग

वीडियो को Jitesh Kumar Singh नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मां की ममता देखो, सब बर्बाद करने के बाद भी बेटे को अपना लिया है. एक और यूजर ने लिखा...सब उजड़ने के बाद अक्ल आई तो उसका क्या फायदा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बिहार की जीडीपी में आपका बहुत बड़ा योगदान है सर. वैसे बिहार ड्राई स्टेट है तो इतनी शराब लाए कहां से.

