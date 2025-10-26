सुबह देर तक सो रहे थे बच्चे, मां ने बुला लिए बैंड-बाजा वाले, फिर कमरे में... वीडियो वायरल

सोशल मीडिया की दुनिया में रोजाना कई मजेदार वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन इस बार जो क्लिप सामने आई है, उसने इंटरनेट पर हंसी का तूफान ला दिया है. वीडियो में एक मां अपने बच्चों को नींद से जगाने के लिए ऐसा तरीका अपनाती है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. बच्चों के देर तक सोने की आदत से परेशान मां ने घर में न तो अलार्म लगाया, न ही आवाज लगाई. बल्कि सीधे बैंड-बाजे वालों को बुला लिया! जी हां, असली भांगड़ा बीट्स और शहनाई की धुन के साथ बच्चों का ‘गुड मॉर्निंग कॉन्सर्ट’ शुरू हो गया. इस अनोखे अंदाज में बच्चों को उठाने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

बच्चों के लेट उठने की आदत ने करवाया अनोखा काम

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मां अपने दो बच्चों की लेट उठने की आदत से पूरी तरह परेशान हो चुकी थी. रोजाना बार-बार आवाज लगाने और अलार्म बजाने के बाद भी जब बच्चे नहीं उठे, तो इस बार उसने ठान लिया कि अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा. अगले ही सीन में दो बैंडवाले. एक भांगड़ा बीट्स वाला और एक शहनाई बजाने वाला सीधे बच्चों के कमरे में घुसते हैं.

The mother called a band to wake up the kids who were sleeping late in the morning. pic.twitter.com/U3b1A67oju — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 25, 2025

बैंड की आवाज सुन बच्चों की उड़ी नींद

जैसे ही कमरे में धुन गूंजती है, बच्चे कंबल के अंदर दुबक जाते हैं. कोई तकिया कान पर रख लेता है तो कोई रजाई में पूरी तरह छिप जाता है. लेकिन मां हार मानने वालों में से नहीं थी. बैंड बजता रहा, शहनाई गूंजती रही और कुछ ही मिनटों में बच्चे मजबूर होकर उठ बैठते हैं. मां की इस हरकत पर वहां मौजूद लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं.

यूजर्स भी हुए लोटपोट

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बेचारे बच्चे अब रोज सुबह इसी खौफ में जल्दी उठेंगे. एक और यूजर ने लिखा...वाह क्या दिमाग लगाया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है हद हो गई थी तभी ऐसा कदम उठाया.

