सोशल मीडिया पर एक छोटी सी भारतीय क्रिकेट फैन का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस बच्ची ने भारत की महिला क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत के बाद जो कहा, उसने सबका दिल जीत लिया. डीवाई पाटिल स्टेडियम के बाहर रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में बच्ची इतनी साफ और आत्मविश्वास से अंग्रेजी बोलती है कि सुनने वाले हैरान रह जाते हैं. भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद उसके शब्दों में खुशी, गर्व और प्यार साफ झलकता है. इस वीडियो को लोग बार-बार देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं.

भारतीय महिला टीम की जीत पर बच्ची ने अंग्रेजी में कही अपनी बात

वीडियो में यह युवा फैन कहती है कि "मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं. आज हर खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया है. इसका श्रेय दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा को जाता है. दोनों ने गजब का खेल दिखाया. सबने मिलकर भारत को यह वर्ल्ड कप जिताया. बहुत समय से हम इस पल का इंतजार कर रहे थे और आज वो सपना सच हो गया."

The most viral kid after India Women's lifts the World Cup Trophy 🏆



Everyone is shocked to hear how fluently she speaks English 👏🏻



A must watch video 💥 #TeamIndia pic.twitter.com/y3G0EdMHC8 — Richard Kettleborough (@RichKettle07) November 3, 2025

पीटीआई से बात करते वक्त बोली गजब की अंग्रेजी

इसके बाद जब समाचार एजेंसी पीटीआई की ओर से उससे पूछा जाता है कि वह कैसा महसूस कर रही है, तो बच्ची मुस्कुराकर कहती है, "अगर आप मेरी जगह होते तो क्या सोचते? आप भी भावुक हो जाते. आज खिलाड़ियों ने जो मेहनत, धैर्य और प्यार दिखाया, वह कमाल का था. मैदान में खिलाड़ी हों या स्टेडियम में बैठे समर्थक, सबने पूरे दिल से टीम को सपोर्ट किया."

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता वर्ल्ड कप

आपको बता दें कि भारत ने इस बार वुमन क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया. इस जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है. लेकिन इस छोटी फैन का वीडियो उस जश्न में एक खास चमक जोड़ गया है. यह वीडियो दिखाता है कि भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं का हिस्सा है. यह बच्ची अब लाखों लोगों की प्रेरणा बन गई है. उसकी बातों में ना सिर्फ क्रिकेट का जुनून था, बल्कि उस गर्व की झलक भी थी जो हर भारतीय के दिल में बसता है.

यूजर्स बोले, लगता है इससे अंग्रेजी की ट्यूशन लेनी होगी

वीडियो को सामचार एजेंसी पीटीआई ने अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया है इसके अलावा अंपायर Richard Kettleborough ने भी इसे अपने अकाउंट से रिपोस्ट किया है. जिसे अब तक लाखों लोगों ने इसे देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...उसकी इंग्लिश उसके कॉन्फिडेंस की तरह है. एक और यूजर ने लिखा...साउथ और सेंट्रल में सभी बच्चे ऐसे ही बोलते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है इस बच्ची से इंग्लिश की ट्यूशन लेनी होगी.

