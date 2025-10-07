दोस्ती की जब भी बात आती है तो लोग जय और वीरू की मिसाल देते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद या तो आपको जय वीरू याद आ जाएंगे या फिर आप आज से इन दोनों की जगह बंदर और बिल्ली की दोस्ती की मिसाल लोगों के सामने पेश करने लगेंगे. जी हां, इंटरनेट पर इन दिनों एक क्लिप बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बिल्ली ने कुत्ते को गोद लिया हुआ है और दोनों दो जिस्म एक जान हुए जा रहे हैं.

बंदर को खुद से चिपकाया और सैर पर निकल पड़ी बिल्ली

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बिल्ली और बंदर दोनों से इस कदर लिपटे हुए हैं कि इनकी दोस्ती देख लोग हैरान भी हो रहे हैं और कुछ की तो आंखें भी भर आई हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बिल्ली से एक बंदर ऐसे लिपटा हुआ है मानों बिल्ली उसकी दोस्त नहीं बल्कि मां हो. इन दोनों की दोस्ती की झलक से पूरा इंटरनेट रंगीन हो गया है. क्योंकि आमतौर पर बिल्ली या बंदर के दोस्त इंसान होते हैं, लेकिन बंदर और बिल्ली का इस तरीके का लगाव देख लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है. बिल्ली ने बंदर को अपने पेट पर चिपकाया हुआ है और दोनों मोहल्ले की सैर पर निकले हैं. वहां खड़े लोग इन दोनों को देखकर वीडियो निकाल रहे हैं जिसके बाद इंटरनेट पर चर्चाओं की शुरुआत हो चुकी है.

अबू, सिर्फ दो महीने का एक युवा बंदर, जो दुखद रूप से अपने माता से महरूम हो गया। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में, एक बिल्ली ने उसे गोद लिया और अबू को बिल्ली के पेट से कसकर चिपका हुआ देखा गया।



यूजर्स बोले, दोस्ती हो तो ऐसी

वीडियो को @ajaychauhan41 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या बेहतरीन वीडियो है. एक और यूजर ने लिखा...इन दोनों की दोस्ती देखकर तो जय और वीरू की याद आ गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जानवरों में भी प्रेम की भावना होती है, वो भी इसे समझते हैं. दोस्ती हो तो ऐसी.

