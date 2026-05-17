MBBS छात्रा के ठुमकों ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी, लाखों लोगों ने देखा वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक MBBS छात्रा का डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में फाइनल ईयर की छात्रा हरियाणवी गाने “फॉर्च्युनर” पर ऐसा धमाकेदार डांस करती दिखाई दे रही है कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे. DJ फ्लोर पर छात्रा का confidence, एक्सप्रेशंस और एनर्जी देखकर इंटरनेट यूजर्स पूरी तरह फिदा हो गए हैं. कई लोग तो कह रहे हैं कि “अगर डॉक्टर ऐसे डांस करेंगे तो मरीज भी खुशी से ठीक हो जाएं.”

ठुमकों और एक्सप्रेशंस ने जीता दिल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रा रेड कलर के आउटफिट में DJ फ्लोर पर उतरती है और जैसे ही हरियाणवी बीट बजती है, पूरा माहौल बदल जाता है. उसके ठुमके, चेहरे के एक्सप्रेशंस और लचक इतने जबरदस्त हैं कि वहां मौजूद लोग लगातार हूटिंग और तालियां बजाने लगते हैं. वीडियो में छात्रा पूरे confidence के साथ डांस करती दिखाई देती है और हर स्टेप पर लोगों का attention खींच लेती है.

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सोशल मीडिया पर छा गई “डॉक्टर साहिबा”

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर यूजर्स मजेदार reactions दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “इतने killer expressions तो फिल्मों में भी नहीं दिखते.” दूसरे ने कहा, “डॉक्टर साहिबा ने तो DJ फ्लोर पर आग लगा दी.” वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा, “अब समझ आया MBBS में इतना confidence कहां से आता है.” वीडियो को happy_docs_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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लोग बोले- “पूरी महफिल लूट ली”

कई यूजर्स छात्रा के natural dance style और energy की तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि वीडियो में दिख रही खुशी और confidence ही इसे इतना वायरल बना रहा है. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया कि “फॉर्च्युनर गाने को असली justice आज मिला है.” कुल मिलाकर यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग बार-बार इसे देखकर reaction दे रहे हैं.

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