हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: MBBS छात्रा के ठुमकों ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी, लाखों लोगों ने देखा वीडियो

Video: MBBS छात्रा के ठुमकों ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी, लाखों लोगों ने देखा वीडियो

MBBS की फाइनल ईयर छात्रा का हरियाणवी गाने ‘फॉर्च्युनर’ पर किया गया धमाकेदार डांस सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. DJ फ्लोर पर उसके एक्सप्रेशंस, ठुमके और कॉन्फिडेंस ने इंटरनेट यूजर्स को दीवाना बना दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 17 May 2026 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक MBBS छात्रा का डांस वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में फाइनल ईयर की छात्रा हरियाणवी गाने “फॉर्च्युनर” पर ऐसा धमाकेदार डांस करती दिखाई दे रही है कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे. DJ फ्लोर पर छात्रा का confidence, एक्सप्रेशंस और एनर्जी देखकर इंटरनेट यूजर्स पूरी तरह फिदा हो गए हैं. कई लोग तो कह रहे हैं कि “अगर डॉक्टर ऐसे डांस करेंगे तो मरीज भी खुशी से ठीक हो जाएं.”

ठुमकों और एक्सप्रेशंस ने जीता दिल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रा रेड कलर के आउटफिट में DJ फ्लोर पर उतरती है और जैसे ही हरियाणवी बीट बजती है, पूरा माहौल बदल जाता है. उसके ठुमके, चेहरे के एक्सप्रेशंस और लचक इतने जबरदस्त हैं कि वहां मौजूद लोग लगातार हूटिंग और तालियां बजाने लगते हैं. वीडियो में छात्रा पूरे confidence के साथ डांस करती दिखाई देती है और हर स्टेप पर लोगों का attention खींच लेती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by शिप्रा यादव (@happy_docs_)

सोशल मीडिया पर छा गई “डॉक्टर साहिबा”

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर यूजर्स मजेदार reactions दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “इतने killer expressions तो फिल्मों में भी नहीं दिखते.” दूसरे ने कहा, “डॉक्टर साहिबा ने तो DJ फ्लोर पर आग लगा दी.” वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा, “अब समझ आया MBBS में इतना confidence कहां से आता है.” वीडियो को happy_docs_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: 'गजब हैं पाकिस्तानी' तरबूज बेचने के लिए नंगे होकर डांस कर रहे पड़ोसी, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

लोग बोले- “पूरी महफिल लूट ली”

कई यूजर्स छात्रा के natural dance style और energy की तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि वीडियो में दिख रही खुशी और confidence ही इसे इतना वायरल बना रहा है. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया कि “फॉर्च्युनर गाने को असली justice आज मिला है.” कुल मिलाकर यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग बार-बार इसे देखकर reaction दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख

Published at : 17 May 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: MBBS छात्रा के ठुमकों ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी, लाखों लोगों ने देखा वीडियो
MBBS छात्रा के ठुमकों ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी, लाखों लोगों ने देखा वीडियो
ट्रेंडिंग
भारतीय शादी देख बेकाबू हुआ विदेशी शख्स, डीजे फ्लोर पर पंजाबी बीट सुन लगाए ठुमके, दीवानगी का वीडियो वायरल
भारतीय शादी देख बेकाबू हुआ विदेशी शख्स, डीजे फ्लोर पर पंजाबी बीट सुन लगाए ठुमके, दीवानगी का वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Rohini Court Lawyer and Judge Dispute viral video: नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा... रोहिणी कोर्ट में वकील और जज के बीच तू-तू-मैं-मैं, वीडियो वायरल
नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा... रोहिणी कोर्ट में वकील और जज के बीच तू-तू-मैं-मैं, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Vat Savitri Puja in Train: चलती ट्रेन में महिला ने की वट सावित्री की पूजा, 3AC कोच में की बरगद की परिक्रमा; देखें वीडियो
चलती ट्रेन में महिला ने की वट सावित्री की पूजा, 3AC कोच में की बरगद की परिक्रमा; देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें| PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
Lawyers Chamber Demolition: भारी विरोध के बीच 'बुलडोजर एक्शन'! चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात | Lucknow
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | PM Modi | NEET Controversy | Trump | Iran | Petrol Diese Price Hike
US Iran War: Donald Trump ने ईरान को दे दी सबसे बड़ी चेतावनी! | China | xi jinping | Breaking
NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कयामत तक जिंदा रहेगा इस्लाम', जमीयत की बैठक में बोले मौलाना अरशद मदनी- मुसलमानों को....
'कयामत तक जिंदा रहेगा इस्लाम', जमीयत की बैठक में बोले मौलाना अरशद मदनी- मुसलमानों को....
मध्य प्रदेश
Dhar News: HC फैसले के बाद भोजशाला में हवन-पूजन, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर बोलीं– 'आस्था-विश्वास की बड़ी विजय'
HC फैसले के बाद भोजशाला में हवन-पूजन, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर बोलीं– 'आस्था-विश्वास की बड़ी विजय'
आईपीएल 2026
DC vs RR मैच में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 3 छक्के लगाकर तोड़ देंगे अभिषेक का रिकॉर्ड
DC vs RR मैच में इतिहास रच सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ 3 छक्के लगाकर तोड़ देंगे अभिषेक का रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'सिंगल डैड हूं इसलिए...' इमरान खान का छलका दर्द, बोले- माएं उनके घर नहीं भेजतीं अपने बच्चे
'सिंगल डैड हूं इसलिए...' इमरान खान का छलका दर्द, बोले- माएं उनके घर नहीं भेजतीं अपने बच्चे
विश्व
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
इंडिया
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर अटैक पूरी तरह गलत', संयुक्त राष्ट्र में भारत का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
क्रिकेट में हाथ घुमाकर ही क्यों फेंकते हैं गेंद, कैसे शुरू हुई मॉर्डन बॉलिंग?
क्रिकेट में हाथ घुमाकर ही क्यों फेंकते हैं गेंद, कैसे शुरू हुई मॉर्डन बॉलिंग?
हेल्थ
Hantavirus: क्या ब्रेस्ट मिल्क और स्पर्म से भी फैल सकता है हंता वायरस, जानें यह कितना खतरनाक?
क्या ब्रेस्ट मिल्क और स्पर्म से भी फैल सकता है हंता वायरस, जानें यह कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget