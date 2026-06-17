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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पाकिस्तान में बिक रहा 800 रुपये का डोसा! कीमत जान विदेशी पर्यटक के उड़े होश

Video: पाकिस्तान में बिक रहा 800 रुपये का डोसा! कीमत जान विदेशी पर्यटक के उड़े होश

वीडियो में दिख रहा है कि एक विदेशी पर्यटक पाकिस्तान के फूड बाजार में पहुंचा है जहां एक चौपाटी की तरह बाजार लगा हुआ है. खाने वालों की भीड़ है और बनाने वाले पूरी शिद्दत से खाना बनाने में लगे हुए हैं.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Jun 2026 02:36 PM (IST)
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डोसा आपने कई तरह का खाया होगा और अलग अलग कीमतों पर भी खाया होगा. लेकिन क्या आपने कभी 800 रुपये के डोसे के बारे में सोचा है? और वो भी रोडसाइड डोसा. जी हां, पाकिस्तान से एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक विदेशी पर्यटक पाकिस्तान के एक फूड बाजार में पहुंचता है जहां केवल भारतीय खानों के स्टॉल लगे हैं. वहां पावभाजी से लेकर भेलपूरी और डोसा तक मिल रहे हैं. लेकिन हैरानी वाली बात तब आती है जब ये विदेशा पर्यटक डोसे की कीमत पूछता है.

पाकिस्तान में मिल रहा इंडियन मसाला डोसा

वीडियो में दिख रहा है कि एक विदेशी पर्यटक पाकिस्तान के फूड बाजार में पहुंचा है जहां एक चौपाटी की तरह बाजार लगा हुआ है. खाने वालों की भीड़ है और बनाने वाले पूरी शिद्दत से खाना बनाने में लगे हुए हैं. ऐसे में विदेशी पर्यटक को पहले तो हैरानी होती है कि पाकिस्तान में इंडियन फूड की इतनी डिमांड है कि लोग बड़े चाव से खा रहे हैं. इसके बाद उसे भी डोसा खाने की इच्छा होती है और वो डोसा की कीमत मालूम करने ठेले पर पहुंच जाता है

 
 
 
 
 
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कीमत सुन उड़े विदेशी पर्यटक के होश

जब विदेशी पर्यटक मेन्यू पर डोसा की कीमत देखता है तो उसे वहां अलग अलग रेट दिखाई देती है. जिनमें मसाला डोसा से लेकर चिकन और बीफ डोसा तक होते हैं. डोसे की कीमत 600 रुपये से 800 रुपये तक होती है जिसे देखकर विदेशी पर्यटक के भी होश उड़ा जाते हैं और उसे यकीन ही नहीं होता कि भारत में 60-120 रुपये में मिलने वाला डोसा पाकिस्तान में 800 रुपये का बिक रहा है.

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यूजर्स बोले, डोसा साउथ का ही ऑरिजनल है

वीडियो को iamkarlrock नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भारत में ये डोसा 60 रुपये तक आराम से मिल जाता है. एक और यूजर ने लिखा...डोसा वेज डिश है, चिकन या मटन का नहीं मिलता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...डोसा केवल साउथ इंडिया में ही मिलता है, बाकी सब तो कॉपी है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 02:36 PM (IST)
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