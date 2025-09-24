कोरियन लड़कियों से छेड़छाड़! छपरी ने रोककर कहा आईलव यू, फिर जबरन लगाया गले- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक छपरी लड़का कोरियन लड़कियों के साथ अपने दिल का हाल बयान करता दिखाई दे रहा है. हालांकि उसके तरीके को लेकर इंटरनेट पर यूजर्स ने उसे जमकर हड़काया है और खूब डांट लगाई गई है. वीडियो में लड़का पहले तो कोरियन लड़कियों से हाथ मिलाने की कोशिश करता है फिर उनसे गले तक लगने की डिमांड कर देता है. लेकिन इसके बाद जो होता है उसे देखकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे. वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कोरियन लड़की को रोककर बदतमीजी करने लगा छपरी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक छपरी भारत घूमने आई कोरियन लड़कियों को पहले तो रोकता है फिर उनसे पंच करने की बात करता है जिस तरह से हाई फाइव देते हैं. लेकिन लड़कियां समझती है कि शख्स उन्हें पंच मारने की बात कर रहा है. लेकिन जैसे ही उन्हें छपरी के इरादे समझ आते हैं वो हाथ मिलाकर थोड़ा असहज हो वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करती है. लेकिन छपरी उन्हें फिर से रोककर एक नई डिमांड रख देता है.

गले लगने की रख दी डिमांड

दरअसल, छपरी कहता है कि मेरे सपना था कि मैं आप लोगों को गले लगाऊं. जिसके बाद असहज होकर वो लड़कियां छपरी को गले तक लगा लेती है. लेकिन बेशर्मी यहीं खत्म नहीं होती. छपरी गले लगने के बाद उन्हें आईलव यू तक बोल डालता है जिसे सुनकर कोरियन लड़कियां वहां से जैसे तैसे भाग निकलती हैं. अब इस छपरी को इंटरनेट की जनता ने जमकर फटकार लगाई है.

यूजर्स ने जमकर लगाई फटकार

वीडियो jaystreazy नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सॉरी सभी भारतीयों की तरफ से. हम शर्मिंदा हैं. एक और यूजर ने लिखा...तुरंत पकड़कर लट्ठ कूटे जाएं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए. ऐसे ही लोग हैं जो बड़ी घटना को अंजाम देते हैं.

