हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगनन्हा बंदर और उसकी मां को मिला नया परिवार, इंटरनेट पर वायरल हुई दिल छू लेने वाली तस्वीर

नन्हा बंदर और उसकी मां को मिला नया परिवार, इंटरनेट पर वायरल हुई दिल छू लेने वाली तस्वीर

चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने पंच को आराम देने के लिए एक मुलायम खिलौना दिया. यह खिलौना पंच के लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन का प्रतीक बन गया.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 19 Feb 2026 03:03 PM (IST)
Preferred Sources

जापान के इचिकावा शहर के एक चिड़ियाघर में एक छोटे से बंदर की कहानी इंटरनेट पर लोगों के दिलों को छू गई है. यह नन्हा बंदर, जिसका नाम पंच है, सिर्फ सात महीने का है, लेकिन उसकी कहानी ने उसे दुनियाभर में मशहूर बना दिया. पंच को जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मां ने ठुकरा दिया था. छोटे से होने के कारण, वह अकेला और असुरक्षित महसूस कर रहा था.

चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने पंच को आराम देने के लिए एक मुलायम खिलौना दिया. यह खिलौना पंच के लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन का प्रतीक बन गया. लोग इंटरनेट पर पंच के वीडियो देखकर इमोशनल हो गए, जिसमें वह अपने ओरा-मामा नाम के खिलौने से चिपका दिखाई देता था. सोशल मीडिया पर लोग कीप गोइंग, पंच के हैशटैग के साथ उसे हौसला दे रहे थे.

अकेलेपन से दोस्ती की ओर

पंच का जीवन धीरे-धीरे बदलने लगा. शुरुआत में वह अपने खिलौने से चिपककर ही खुश रहता था और अन्य बंदरों से दूरी बनाता था, लेकिन चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने धीरे-धीरे उसे अन्य बंदरों से मिलवाना शुरू किया. कुछ ही समय में पंच ने अपने नए साथी के साथ मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले वह थोड़ा डरपोक और झिझक रहा था, लेकिन धीरे-धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वह दूसरों के साथ खेलने और हंसने-खेलने लगा. वह अब अकेला नहीं रहा और उसके जीवन में धीरे-धीरे अपनापन और प्यार की जगह बन गई. 

इंटरनेट पर वायरल हुई खुशी

पंच और उसके नए दोस्तों की वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं. लोग इसे देखकर कह रहे हैं, वाह कितना प्यारा पल है, पंच का खिलौना अब भी उसके पास है, लेकिन असली अपनापन और सुरक्षा उसे उसके नए परिवार यानी झुंड से मिल रही है. 

चिड़ियाघर के कर्मचारियों के अनुसार, पंच को झुंड में वापस लाना आसान नहीं था. नए चेहरे, अपरिचित वातावरण और बंदरों के जटिल सामाजिक नियमों के कारण शुरुआत में बहुत सावधानी रखनी पड़ी, लेकिन धीरे-धीरे पंच ने अपने डर को मात दी और सामाजिक संबंध बनाने लगा. 

यूजर्स के प्यार भरे कमेंट्स

यूजर्स ने पंच और उसकी कहानी पर सोशल मीडिया पर बहुत प्यार और उत्साह जताया. लोग उसकी मासूमियत, अकेलेपन से दोस्ती और अपनापन पाने के सफर को देखकर इमोशनल हो गए. किसी ने कहा पंच कितना प्यारा है, उसके छोटे हाथों में खिलौना देखकर दिल पिघल गया, तो किसी ने कमेंट किया अकेलेपन से निकल कर उसने अपना परिवार पा लिया, वहीं एक यूजर ने लिखा कीप गोइंग, पंच हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं. वहीं कई लोग इमोशनल होकर लिखत हैं कि देखते ही आंखों में आंसू आ गए, छोटे-छोटे प्राणी भी बहुत बड़ी भावनाएं महसूस करते हैं. 

यह भी पढ़ें - 0-0-0... तीन मैचों में गोल्डन डक बने अभिषेक शर्मा तो पीछे पड़े ट्रोल्स, बनाए तगड़े-तगड़े मीम्स

Published at : 19 Feb 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Punch Ichikawa Zoo Little Monkey Viral Video Punch Monkey Japan Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
नन्हा बंदर और उसकी मां को मिला नया परिवार, इंटरनेट पर वायरल हुई दिल छू लेने वाली तस्वीर
नन्हा बंदर और उसकी मां को मिला नया परिवार, इंटरनेट पर वायरल हुई दिल छू लेने वाली तस्वीर
ट्रेंडिंग
Thar Video: हाइवे पर साइन बोर्ड में घुसा दी थार! क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? जानिए
Thar Video: हाइवे पर साइन बोर्ड में घुसा दी थार! क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? जानिए
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
ट्रेंडिंग
0-0-0... तीन मैचों में गोल्डन डक बने अभिषेक शर्मा तो पीछे पड़े ट्रोल्स, बनाए तगड़े-तगड़े मीम्स
0-0-0... तीन मैचों में गोल्डन डक बने अभिषेक शर्मा तो पीछे पड़े ट्रोल्स, बनाए तगड़े-तगड़े मीम्स
Advertisement

वीडियोज

UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पूरा दिन मुफ्त सामान बांटोगे तो...', सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार, नोटिस जारी
'पूरा दिन मुफ्त सामान बांटोगे तो...', सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार, नोटिस जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 points Table:T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
ओटीटी
Assi Review: अंदर तक हिला डालने वाली फिल्म, ऐसी फिल्में समाज और सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखती हैं
अस्सी रिव्यू: अंदर तक हिला डालने वाली फिल्म, ऐसी फिल्में समाज और सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखती हैं
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
यूटिलिटी
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget