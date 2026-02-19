नन्हा बंदर और उसकी मां को मिला नया परिवार, इंटरनेट पर वायरल हुई दिल छू लेने वाली तस्वीर

जापान के इचिकावा शहर के एक चिड़ियाघर में एक छोटे से बंदर की कहानी इंटरनेट पर लोगों के दिलों को छू गई है. यह नन्हा बंदर, जिसका नाम पंच है, सिर्फ सात महीने का है, लेकिन उसकी कहानी ने उसे दुनियाभर में मशहूर बना दिया. पंच को जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मां ने ठुकरा दिया था. छोटे से होने के कारण, वह अकेला और असुरक्षित महसूस कर रहा था.

चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने पंच को आराम देने के लिए एक मुलायम खिलौना दिया. यह खिलौना पंच के लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन का प्रतीक बन गया. लोग इंटरनेट पर पंच के वीडियो देखकर इमोशनल हो गए, जिसमें वह अपने ओरा-मामा नाम के खिलौने से चिपका दिखाई देता था. सोशल मीडिया पर लोग कीप गोइंग, पंच के हैशटैग के साथ उसे हौसला दे रहे थे.

अकेलेपन से दोस्ती की ओर

पंच का जीवन धीरे-धीरे बदलने लगा. शुरुआत में वह अपने खिलौने से चिपककर ही खुश रहता था और अन्य बंदरों से दूरी बनाता था, लेकिन चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने धीरे-धीरे उसे अन्य बंदरों से मिलवाना शुरू किया. कुछ ही समय में पंच ने अपने नए साथी के साथ मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले वह थोड़ा डरपोक और झिझक रहा था, लेकिन धीरे-धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वह दूसरों के साथ खेलने और हंसने-खेलने लगा. वह अब अकेला नहीं रहा और उसके जीवन में धीरे-धीरे अपनापन और प्यार की जगह बन गई.

🇯🇵🥹 In a Japanese zoo, baby monkey Panch, who had been clinging to a plush toy after being rejected by his mother, has finally found a real friend.



Zookeepers had given him a plush orangutan to replace his mother, but now he has finally found a friend who truly cares for him. pic.twitter.com/GpgLULkB7T — Visegrád 24 (@visegrad24) February 18, 2026

इंटरनेट पर वायरल हुई खुशी

पंच और उसके नए दोस्तों की वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं. लोग इसे देखकर कह रहे हैं, वाह कितना प्यारा पल है, पंच का खिलौना अब भी उसके पास है, लेकिन असली अपनापन और सुरक्षा उसे उसके नए परिवार यानी झुंड से मिल रही है.

चिड़ियाघर के कर्मचारियों के अनुसार, पंच को झुंड में वापस लाना आसान नहीं था. नए चेहरे, अपरिचित वातावरण और बंदरों के जटिल सामाजिक नियमों के कारण शुरुआत में बहुत सावधानी रखनी पड़ी, लेकिन धीरे-धीरे पंच ने अपने डर को मात दी और सामाजिक संबंध बनाने लगा.

यूजर्स के प्यार भरे कमेंट्स

यूजर्स ने पंच और उसकी कहानी पर सोशल मीडिया पर बहुत प्यार और उत्साह जताया. लोग उसकी मासूमियत, अकेलेपन से दोस्ती और अपनापन पाने के सफर को देखकर इमोशनल हो गए. किसी ने कहा पंच कितना प्यारा है, उसके छोटे हाथों में खिलौना देखकर दिल पिघल गया, तो किसी ने कमेंट किया अकेलेपन से निकल कर उसने अपना परिवार पा लिया, वहीं एक यूजर ने लिखा कीप गोइंग, पंच हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं. वहीं कई लोग इमोशनल होकर लिखत हैं कि देखते ही आंखों में आंसू आ गए, छोटे-छोटे प्राणी भी बहुत बड़ी भावनाएं महसूस करते हैं.

