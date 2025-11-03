सैयारा गाने पर छोटी बच्ची ने किया गजब का डांस! एक्सप्रेशनंस पर यूजर्स ने हारा दिल- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटी सी बच्ची का डांस वीडियो धूम मचा रहा है. पीले रंग के खूबसूरत आउटफिट में सजी इस नन्ही डांसर ने ‘सैयारा’ गाने पर ऐसा शानदार डांस किया है कि देखने वाले देखते ही रह गए. उसके हर एक्सप्रेशन, हर मूव और हर अदाओं ने लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो में बच्ची की मासूमियत और आत्मविश्वास दोनों ही झलकते हैं. वीडियो देखकर यूजर्स अपना दिल हार बैठे हैं और तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

सैयारा गाने पर छोटी बच्ची ने किया शानदार डांस

वीडियो में देखा जा सकता है कि यह नन्ही परी पीले सूट में बेहद प्यारी लग रही है. वह जैसे ही म्यूजिक शुरू होता है, पूरे जोश और लय के साथ डांस करने लगती है. उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इतने परफेक्ट हैं कि गाने के हर बोल के साथ उसका जुड़ाव महसूस होता है. बच्ची की मासूम मुस्कान और आत्मविश्वास से भरे हावभाव लोगों को बार-बार वीडियो देखने पर मजबूर कर रहे हैं. वीडियो देखकर साफ लगता है कि इस नन्ही डांसर का टैलेंट किसी बड़े मंच का मोहताज नहीं है. उसकी हर हरकत, हर मुस्कान, और गाने की बीट पर झूमने का अंदाज़ यह साबित करता है कि असली टैलेंट उम्र नहीं देखता. सोशल मीडिया पर इस बच्ची को लोग प्यार से ‘सैयारा गर्ल’ कहने लगे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Aanya Jimmy Patel (@adorable_aanyaa)

वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स, करने लगे तारीफ

इंटरनेट यूज़र्स ने इस वीडियो पर ढेरों रिएक्शन दिए हैं. किसी ने लिखा “इतनी छोटी उम्र में इतना शानदार टैलेंट, गजब!” तो किसी ने कहा “इस बच्ची का एक्सप्रेशन बॉलीवुड हीरोइनों को भी टक्कर दे सकता है.” वहीं कई लोगों ने इसे दिनभर की थकान मिटाने वाला वीडियो बताया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है और तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो को adorable_aanyaa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

