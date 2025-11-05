Video: शाहरुख-सलमान की फिल्म के गाने पर ऐसा नाची बच्ची, जिसने देखा कायल हो गया, देखें वीडियो

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया ऐसी-ऐसी प्यारी और दिल को छू लेने वाली वीडियो से भरा पड़ा है कि देखने वाला बार-बार मुस्कुरा उठता है. खासकर जब बात छोटे बच्चों और उनकी मम्मियों की हो, तो इंटरनेट खुद-ब-खुद पिघल ही जाता है. ऐसी ही एक खूबसूरत वीडियो इस समय वायरल हो रही है, जो एक मां-बेटी की शानदार बॉन्डिंग और उनकी जुगलबंदी दिखाती है.

बच्ची के एक्सप्रेशन देख कायल हुए लोग!

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी सी प्यारी बच्ची कमरे में खड़ी होकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ डांस कर रही है. गाना है शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म करण-अर्जुन का. बच्ची गाने के हर बोल पर एक्सप्रेशन और स्टेप्स बखूबी निभाती जा रही है. पास में उसकी मां भी मौजूद है, जो थोड़ा-थोड़ा गुनगुनाती और हल्के-फुल्के स्टेप्स करती दिखती है. पूरी वीडियो में मां बेटी को हौसला देती नजर आती है. बच्ची का डांस इतना ग्रेसफुल और प्यारा है कि वीडियो देखते ही दिल खुश हो जाता है.

छोटी सी लड़की और इतना शानदार डांस

मां ने अपनी बेटी को एक-एक स्टेप सिखा दिया है



डांस ऐसा की कोई अभिनेत्री देख ले तो वह खुद फैन हो जाए



इस लड़की के डांस पर आप लोग क्या कहना चाहोगे? pic.twitter.com/hV2y2SxhIg — Rupali Gautam (@Rupali_Gautam19) June 1, 2025

वीडियो देखकर यूजर्स ने की तारीफें

इस वीडियो को उनके घर के कमरे में शूट किया गया है और अब यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. लोग कमेंट्स कर इस प्यारी जोड़ी की तारीफ करते नहीं थक रहे. किसी ने लिखा कि क्या बात है, छोटी सी डांसर तैयार हो गई, तो किसी ने कहा कि मां-बेटी का ये प्यार देखने लायक है. कई लोगों ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा एक्सप्रेशन और स्टेप्स करना बहुत बड़ी बात है.

हालांकि, कुछ यूजर्स ने आलोचना भी की और कहा कि इतनी छोटी बच्ची को ऐसे डांस नहीं करवाने चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे क्यूट और टैलेंटेड कहा है.