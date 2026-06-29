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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral: खेतों के बीच साही के साथ खेलती दिखी बच्ची, इस Cute Video पर फिदा हुए लाखों लोग

Viral: खेतों के बीच साही के साथ खेलती दिखी बच्ची, इस Cute Video पर फिदा हुए लाखों लोग

वायरल वीडियो में गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने एक छोटी बच्ची खेतों के बीच बनी पतली मेड़ पर दौड़ती दिखाई देती है. उसके हाथ में एक छोटा काले रंग का जानवर भी नजर आता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Jun 2026 09:03 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो में एक छोटी बच्ची हरे-भरे धान के खेतों के बीच एक नन्हे साही के साथ खेलती और दौड़ती नजर आती है. बच्ची और जंगली जानवर के बीच की मासूम दोस्ती देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी. कई यूजर्स ने इस खूबसूरत नजारे की तुलना डिज्नी फिल्मों से कर दी और बच्ची को "रियल लाइफ डिज्नी प्रिंसेस" तक कह डाला.

खेतों के बीच दिखी मासूम दोस्ती

वायरल वीडियो में गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने एक छोटी बच्ची खेतों के बीच बनी पतली मेड़ पर दौड़ती दिखाई देती है. उसके हाथ में एक छोटा काले रंग का जानवर भी नजर आता है, जिसे कई लोगों ने सिवेट कैट बताया है. वहीं एक नन्हा साही उसके पीछे-पीछे आराम से चलता रहता है. चारों ओर फैले हरे-भरे धान के खेत, पानी से भरे खेत और ऊंचे-ऊंचे पेड़ इस वीडियो को और भी खूबसूरत बना देते हैं. बच्ची और साही के बीच का अपनापन लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

वीडियो की जगह को लेकर छिड़ी बहस

यह वीडियो सबसे पहले एक श्रीलंकाई न्यूज अकाउंट ने शेयर किया गया था और दावा किया गया कि वीडियो श्रीलंका का है. बाद में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस दावे पर सवाल उठाए. कुछ लोगों का कहना है कि बच्ची बांग्ला भाषा बोल रही है और वीडियो बांग्लादेश का है. कई यूजर्स ने कमेंट कर लिखा कि इस वीडियो को गलत देश के नाम से शेयर किया जा रहा है. हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो वास्तव में किस देश का है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने लुटाया प्यार

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स बच्ची की मासूमियत के कायल हो गए. एक यूजर ने लिखा, "बचपन की असली मासूमियत यही होती है." दूसरे ने कहा, "ऐसा खूबसूरत नजारा बनाने के लिए किसी स्पेशल इफेक्ट की जरूरत नहीं होती." कई लोगों ने इसे अब तक का सबसे प्यारा वीडियो बताया. वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी सलाह दी कि जंगली जानवर चाहे कितने भी शांत क्यों न दिखें, उनके साथ सावधानी बरतनी चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 09:03 PM (IST)
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