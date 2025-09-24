"तड़पाओगे तड़पा लो" गाने पर नन्हें बच्चों ने किया जोरदार डांस! यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया की दुनिया यूं तो रोजाना नए-नए वीडियो और ट्रेंड्स से भर जाती है. लेकिन कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं और हमें अपनी ओर खींच लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो किसी स्कूल फंक्शन का है, जहां छोटे-छोटे बच्चों ने बड़े आत्मविश्वास और पूरे जोश के साथ स्टेज पर परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं. उनके इस डांस ने हर किसी का मन मोह लिया है. वीडियो देखने के बाद आपके चेहरे से भी मुस्कुराहट टपक पड़ेगी.

स्टेज पर बच्चों ने किया ट्रेडिंग सॉन्ग "तड़पाओगे" पर डांस

वीडियो में देखा जा सकता है कि गाने की थीम मशहूर गीत “तड़पाओगे तड़पा लो” पर थी. जैसे ही गाने की धुन गूंजी, नन्हें बच्चों ने अपने मासूम अंदाज में ठुमक-ठुमक कर थिरकना शुरू कर दिया. छोटे-छोटे कदम, रंग-बिरंगे कॉस्ट्यूम और चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान… मानो मासूमियत और कला का संगम एक ही मंच पर उतर आया हो. बच्चों की यह अदाकारी और तालमेल देखकर दर्शकों की तालियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं. कोई मोबाइल में वीडियो बना रहा था, कोई उत्साह से शाबाशी दे रहा था और कोई इस मासूम परफॉर्मेंस को देखकर अपने बचपन की यादों में खो गया.

यूजर्स ने खूब की बच्चों की तारीफ

इस वीडियो की खासियत सिर्फ यह नहीं है कि बच्चे एक फिल्मी गाने पर नृत्य कर रहे हैं. बल्कि यह है कि उन्होंने अपनी नन्हीं उम्र में ही आत्मविश्वास और मंच पर खड़े होने का साहस दिखाया. यह वही गुण हैं जो जिंदगी की लंबी राहों में उनका संबल बनते हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं. कमेंट्स में लोग बच्चों की मासूमियत और उनकी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं.

कोई कह रहा है ... “इन नन्हें कलाकारों को देखकर मन खुश हो गया”, तो कोई लिख रहा है...“आजकल बच्चों की टैलेंट देखकर हैरानी होती है. ये आने वाला कल हैं.” वीडियो को i_am_dance_official नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

