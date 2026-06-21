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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: FIFA का गदर, बांग्लादेश में भेड़ पर चढ़ा मैसी का रंग, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप

Video: FIFA का गदर, बांग्लादेश में भेड़ पर चढ़ा मैसी का रंग, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप

अर्जेंटीना के फैंस अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसकी बानगी इन दिनों सोशल मीडिया पर साफ दिख रही है. बांग्लादेश के कुश्तिया शहर से एक वीडियो सामने आया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Jun 2026 03:11 PM (IST)
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फुटबॉल का खुमार जब सिर चढ़कर बोलता है, तो सरहदें छोटी पड़ जाती हैं और दीवानगी इतिहास रच देती है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह चरम पर है, लेकिन साउथ एशिया में अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी को लेकर जो पागलपन दिख रहा है, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. डिएगो माराडोना के जमाने से शुरू हुआ यह प्यार मेसी के दौर में एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है. हाल ही में अल्जीरिया के खिलाफ मेसी की धमाकेदार हैट्रिक ने फैंस में ऐसा जोश भरा है कि सोशल मीडिया पर अर्जेंटीना के सपोर्टर्स की अनोखी और हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे भाई साहब! ये तो नेक्स्ट लेवल है.

भेड़ को रंगा जर्सी के रंग में तो कहीं बना डाला पानी में तैरता स्टेडियम

अर्जेंटीना के फैंस अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसकी बानगी इन दिनों सोशल मीडिया पर साफ दिख रही है. बांग्लादेश के कुश्तिया शहर से एक वीडियो सामने आया है, जहां एक शख्स अपनी भेड़ को अर्जेंटीना की स्काई ब्लू और व्हाइट जर्सी के रंग में रंगकर सड़कों पर टहला रहा है. वहीं, भारत के केरल में तो दीवानगी ने सारी हदें पार कर दी हैं. केरल के एक फैन ने अपने पूरे बंगले को ही अर्जेंटीना की जर्सी के रंग में पेंट करवा दिया है, जो दूर से ही चमक रहा है.

 
 
 
 
 
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केरल पर्यटन विभाग ने शेयर किया नदी के बीचों-बीच बना अनोखा स्टेडियम

केरल में फुटबॉल का क्रेज इस कदर है कि खुद वहां के पर्यटन विभाग ने एक ऑफिशियल वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में फैंस ने नदी के ठीक बीचों-बीच एक तैरता हुआ 'मिनी फुटबॉल स्टेडियम' बना डाला है, जिसमें अर्जेंटीना की पूरी टीम के बड़े-बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं. केरल टूरिज्म ने इसे अर्जेंटीना के लिए एक अनोखा और सबसे बेहतरीन ट्रिब्यूट बताया है. पूरे साउथ एशिया में इस समय दूसरी टीमों के मुकाबले अर्जेंटीना और मेसी को लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है.

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सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़

इन वायरल वीडियोज को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं और जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "केरल के लोगों का फुटबॉल लव सच में इस दुनिया से बाहर का है, अद्भुत." दूसरे यूजर ने लिखा, "मेसी भाई की हैट्रिक के बाद तो यह दीवानगी और बढ़नी ही थी, इस बार वर्ल्ड कप फिर हमारा है." वहीं बांग्लादेश वाले वीडियो पर एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "भाई ने भेड़ को भी अर्जेंटीना का फैन बना दिया, ये फैन बेस सबसे अलग है." कुल मिलाकर, मेसी और अर्जेंटीना इस समय इंटरनेट पर राज कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 03:11 PM (IST)
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