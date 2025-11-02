पोते-पोतियों संग हैलोवीन मनाते लालू यादव का वीडियो वायरल, भड़के यूजर्स बोले- 'ईसाई बहू लाओगे तो...'

Lalu Yadav Celebrating Halloween Video: हैलोवीन हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है. यह त्योहार पश्चिमी देशों में काफी लोकप्रिय है. जहां लोग डरावने किरदारों का रूप धारण कर घर-घर जाकर टॉफियां और गिफ्ट मांगते हैं. अब भारत में भी इस फेस्टिवल का चलन धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. खासतौर पर शहरों में युवा और बच्चे इसे काफी उत्साह से मनाते हैं. हालांकि आम लोग अभी भी इस त्योहार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते.

इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वहअपने पोते-पोतियों के साथ हैलोवीन मनाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में बच्चे मास्क और डरावने कॉस्ट्यूम पहने दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों खूब बहस छिड़ी है. कुछ लोग लालू यादव को ट्रोल भी कर रहे हैं.

लालू यादव ने पोते-पोतियों संग मनाया हैलोवीन

भारत में इन दिनों त्योहारों का सिलसिला जारी है. दिवाली और छठ पूजा के बाद हाल ही में देव उठनी एकादशी मनाई गई. इसी दौरान पश्चिमी देशों में 31 अक्टूबर को हैलोवीन का जश्न मनाया गया. आमतौर पर भारत में यह त्योहार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या हाई क्लास फैमिली के बीच ही लोकप्रिय है. लेकिन अब इसका क्रेज धीरे-धीरे आम लोगों में भी बढ़ने लगा है.

इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो चर्चा में है. जिसमें वह अपने पोते-पोतियों के साथ हैलोवीन सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं. वीडियो में बच्चे डरावने गेटअप में नजर आ रहे हैं और लालू यादव भी उनके साथ मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

"हेलोवीन" मना रहे है लालू यादव



"ईसाई " बहु लावोगे तो वो "छठ पूजा" नहीं



हेलोवीन ही मनाएगी और बच्चों को भी सिखाएगी



👉"राज श्री" की छठ पूजा की कोई तस्वीर नहीं आई pic.twitter.com/OLCoEASInt — Nehra Ji (@nehraji77) November 1, 2025

लोगों को पसंद नहीं आया लालू का हैलोवीन

वायरल हो रहे है इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @nehraji77 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को अब तक 86 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है "हेलोवीन मना रहे है लालू यादव ईसाई बहु लाओगे तो वो छठ पूजा नहीं हेलोवीन ही मनाएगी और बच्चों को भी सिखाएगी राज श्री की छठ पूजा की कोई तस्वीर नहीं आई.'

इस पर बहुत से लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है 'क्रिपटो क्रिश्चियन बन गये है.' एक और यूजर ने लिखा है 'यह देश के कानून व्यवस्था पर तमाचा है जिस आदमी को जेल में होना चहिए ओ मौज मस्ती कर रहा है.' एक अन्य यूजर में लिखा है 'एक टाइम था यही परिवार छठ का फोटो डाला करती थी.'

