हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपोते-पोतियों संग हैलोवीन मनाते लालू यादव का वीडियो वायरल, भड़के यूजर्स बोले- 'ईसाई बहू लाओगे तो...'

पोते-पोतियों संग हैलोवीन मनाते लालू यादव का वीडियो वायरल, भड़के यूजर्स बोले- 'ईसाई बहू लाओगे तो...'

Lalu Yadav Celebrating Halloween Video: लालू यादव का पोते-पोतियों संग हैलोवीन मनाते वीडियो वायरल हो गया है. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं और कमेंट सेक्शन में बहस छिड़ गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 02 Nov 2025 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

Lalu Yadav Celebrating Halloween Video: हैलोवीन हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है. यह त्योहार पश्चिमी देशों में काफी लोकप्रिय है. जहां लोग डरावने किरदारों का रूप धारण कर घर-घर जाकर टॉफियां और गिफ्ट मांगते हैं. अब भारत में भी इस फेस्टिवल का चलन धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. खासतौर पर शहरों में युवा और बच्चे इसे काफी उत्साह से मनाते हैं. हालांकि आम लोग अभी भी इस त्योहार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते.

इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वहअपने पोते-पोतियों के साथ हैलोवीन मनाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में बच्चे मास्क और डरावने कॉस्ट्यूम पहने दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों खूब बहस छिड़ी है. कुछ लोग लालू यादव को ट्रोल भी कर रहे हैं. 

लालू यादव ने पोते-पोतियों संग मनाया हैलोवीन

भारत में इन दिनों त्योहारों का सिलसिला जारी है. दिवाली और छठ पूजा के बाद हाल ही में देव उठनी एकादशी मनाई गई. इसी दौरान पश्चिमी देशों में 31 अक्टूबर को हैलोवीन का जश्न मनाया गया. आमतौर पर भारत में यह त्योहार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या हाई क्लास फैमिली के बीच ही लोकप्रिय है. लेकिन अब इसका क्रेज धीरे-धीरे आम लोगों में भी बढ़ने लगा है.

यह भी पढ़ें: दीदी का अभी यमराज से मिलन हो जाता! ट्रेन के दरवाजे पर रील बना रही थी लड़की, जाते-जाते बची जान- वीडियो वायरल

इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो चर्चा में है. जिसमें वह अपने पोते-पोतियों के साथ हैलोवीन सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं. वीडियो में बच्चे डरावने गेटअप में नजर आ रहे हैं और लालू यादव भी उनके साथ मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

लोगों को पसंद नहीं आया लालू का हैलोवीन

वायरल हो रहे है इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @nehraji77 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को अब तक 86 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है "हेलोवीन मना रहे है लालू यादव ईसाई बहु लाओगे तो वो छठ पूजा नहीं हेलोवीन ही मनाएगी और बच्चों को भी सिखाएगी  राज श्री की छठ पूजा की कोई तस्वीर नहीं आई.' 

यह भी पढ़ें: ट्रेन में नहीं था पानी तो शख्स ने खींच दी ट्रेन! फिर आरपीएफ ने जो किया... वीडियो वायरल

इस पर बहुत से लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है 'क्रिपटो क्रिश्चियन बन गये है.' एक और यूजर ने लिखा है 'यह देश के कानून व्यवस्था पर तमाचा है जिस आदमी को जेल में होना चहिए ओ मौज मस्ती कर रहा है.' एक अन्य यूजर में लिखा है 'एक टाइम था यही परिवार छठ का फोटो डाला करती थी.'

यह भी पढ़ें: अब पूरा मोहल्ला ट्रॉफी देगा! गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों से हो गया भयंकर कांड- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

Published at : 02 Nov 2025 11:19 AM (IST)
Tags :
Lalu Prasad Yadav Halloween Trending Video VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
ट्रेंडिंग
अब पूरा मोहल्ला ट्रॉफी देगा! गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों से हो गया भयंकर कांड- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
अब पूरा मोहल्ला ट्रॉफी देगा! गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों से हो गया भयंकर कांड- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
हेल्थ
क्या आपको भी बार-बार होती है टेंशन? इन 5 तरीकों से मन को मिलेगा सुकून
क्या आपको भी बार-बार होती है टेंशन? इन 5 तरीकों से मन को मिलेगा सुकून
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget