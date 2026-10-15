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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकनॉट प्लेस में 5 घंटे हाथ में तिरंगा लिए खड़ी रही महिला, वीडियो वायरल

कनॉट प्लेस में 5 घंटे हाथ में तिरंगा लिए खड़ी रही महिला, वीडियो वायरल

वीडियो में देखा जा सकता है कि कनॉट प्लेस में चारों तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी और पुलिस मौजूद थी. तभी इस लड़की पर लोगों की नजर पड़ी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Oct 2026 08:24 AM (IST)
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दिल्ली के कनॉट प्लेस में 12 अक्टूबर को जब चारों तरफ भारी पुलिस बल, नारेबाजी और अफरा-तफरी का माहौल था, तब कोलकाता की रहने वाली एक महिला ने बिना एक शब्द बोले हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. अद्रिता रोशनी (Adrita Roshni) नाम की यह महिला बिना कोई नारा लगाए हाथों में तिरंगा थामे लगातार 5 घंटे से अधिक समय तक एक ही जगह पर खामोश खड़ी रही. स्वतंत्र पत्रकार फातिमा खान द्वारा रिकॉर्ड किया गया इस मौन सत्याग्रह का वीडियो अब इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है.

1 बजे से शाम 6 बजे तक थामे रखा तिरंगा, बोलीं..."हाथों का दर्द देश के दर्द से बड़ा नहीं"

वीडियो में देखा जा सकता है कि कनॉट प्लेस में चारों तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी और पुलिस मौजूद थी. इस बीच अद्रिता को घंटों तक तिरंगा लेकर अडिग खड़े देख जब पत्रकार फातिमा ने उनसे पूछा कि वह कब से खड़ी हैं, तो उन्होंने बताया कि वह दोपहर 1 बजे से वहीं हैं और तब शाम के 6:15 बज चुके थे. जब उनसे पूछा गया कि क्या इतनी देर तिरंगा थामे रहने से उनके हाथों में दर्द नहीं हो रहा, तो अद्रिता ने दिल छू लेने वाला जवाब दिया... "इस देश का हर इंसान दर्द में है, इसलिए मेरे हाथों के इस छोटे से दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता."

 
 
 
 
 
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"किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, संविधान बचाने आई हूं"

अद्रिता ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में महिलाओं और पत्रकारों के साथ हुए व्यवहार को देखकर उन्होंने इस तरह शांत रहकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का फैसला किया. उन्होंने दो दिन पहले एक वकील के साथ खुद को हिरासत में लिए जाने की घटना को भी याद किया. अद्रिता ने कहा "चाहे आप ऑटो चलाते हों या कोई भी काम करते हों, संविधान को बचाने के लिए जो बन पड़े वो करिए. मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, हम सब इसमें एक साथ हैं." उन्होंने यह भी बताया कि इस तनावपूर्ण माहौल में भी अजनबियों ने आकर उनसे पानी और खाने के लिए पूछा, जो भारत की असली इंसानियत और ताकत है.

चुनाव सूची में गड़बड़ी को लेकर हो रहा था प्रदर्शन

आपको बता दें कि यह प्रदर्शन CJP और छात्र संगठनों द्वारा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) और गड़बड़ियों के आरोपों के खिलाफ आयोजित किया गया था. पुलिस ने पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर रखा था और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था. ऐसे माहौल में अद्रिता के इस अहिंसक और खामोश तरीके से किए गए विरोध ने हजारों लोगों का दिल जीत लिया है.

यह भी पढ़ें: भाई ट्रैक्टर है या सबमरीन... लबालब भरे पानी में ट्रैक्टर चलाते शख्स का वीडियो वायरल 

सोशल मीडिया पर सलाम, लोग बोले- "यह है असली भारतीय भावना"

इंटरनेट पर यह वीडियो आते ही अद्रिता के इस धैर्य और जज्बे की जमकर तारीफ हो रही है. एक यूजर ने लिखा..."बिना शोर शराबे के इतना प्रभावशाली विरोध, इस महिला के जज्बे को सलाम है." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."तिरंगे के साथ इस तरह खामोश खड़े रहना नारेबाजी से कहीं ज्यादा ताकतवर संदेश देता है." वहीं एक अन्य यूजर ने कहा..."इंसानियत और संविधान के लिए खड़े होने वाली इस महिला ने साबित कर दिया कि भारत की आत्मा अभी भी जिंदा है."

यह भी पढ़ें: वंदे भारत देख उड़े विदेशी महिला के होश, बोली- किसने कहा भारत गरीब है!

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 08:24 AM (IST)
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