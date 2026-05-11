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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकुत्ते की मौत पर फूटा महिला का गुस्सा, दिल्ली पुलिस के सामने सिक्योरिटी गार्ड को चप्पल से पीटा

कुत्ते की मौत पर फूटा महिला का गुस्सा, दिल्ली पुलिस के सामने सिक्योरिटी गार्ड को चप्पल से पीटा

यह पूरा मामला पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट Jasmeet Kaur Arora एक सिक्योरिटी गार्ड को लगातार चप्पल और थप्पड़ों से मारती नजर आती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 11 May 2026 06:58 AM (IST)
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दिल्ली के कीर्ति नगर से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छेड़ दी है. वायरल वीडियो में एक महिला एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट सिक्योरिटी गार्ड को चप्पल से पीटती दिखाई दे रही है, जबकि पास में खड़े पुलिसकर्मी सबकुछ देखते रहते हैं. दावा किया जा रहा है कि इससे पहले उसी गार्ड ने इलाके के एक आवारा कुत्ते को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला था. इसी घटना से गुस्साई महिला एक्टिविस्ट का सब्र टूट गया और फिर थाने के बाहर हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया. अब इंटरनेट पर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं. कोई महिला को “जानवरों की मसीहा” बता रहा है तो कोई कानून हाथ में लेने पर सवाल उठा रहा है.

कुत्ते की मौत के बाद भड़की महिला एक्टिविस्ट

दरअसल, यह पूरा मामला पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट Jasmeet Kaur Arora एक सिक्योरिटी गार्ड को लगातार चप्पल और थप्पड़ों से मारती नजर आती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह गार्ड पर आरोप लगा कि उसने एक आवारा कुत्ते को डंडे से पीट-पीटकर मार दिया. बताया जा रहा है कि जब एक्टिविस्ट थाने पहुंचीं तो उन्हें लगा कि पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है और आरोपी गार्ड खुला घूम रहा है. इसी बात पर उनका गुस्सा फूट पड़ा और मामला हाथापाई तक पहुंच गया.

पुलिस की भूमिका पर भी उठे सवाल

वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली पुलिस को लेकर हो रही है. क्लिप में कई पुलिसकर्मी मौजूद दिखाई देते हैं लेकिन कोई भी बीच-बचाव करता नजर नहीं आता. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठा रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो मामला यहां तक नहीं पहुंचता. वहीं कुछ लोगों ने पूछा कि सार्वजनिक जगह पर हो रही मारपीट के दौरान पुलिस सिर्फ तमाशबीन क्यों बनी रही. शनिवार शाम तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता, चलती कार की छत पर कपल ने किया लिपलॉक, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर बंट गए लोग

वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. कई लोग महिला एक्टिविस्ट के समर्थन में उतर आए. एक यूजर ने लिखा, “अगर किसी ने बेजुबान जानवर को मार दिया तो गुस्सा आना स्वाभाविक है.” वहीं दूसरे यूजर ने कहा, “जानवरों के लिए आवाज उठाने वाले लोग ही असली इंसान हैं.” हालांकि कई लोगों ने महिला की आलोचना भी की. कुछ यूजर्स ने कहा कि कानून हाथ में लेना गलत है और अगर गार्ड दोषी था तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी. एक यूजर ने लिखा, “अगर कोई गलती करता है तो FIR दर्ज कराओ, मारपीट करने का हक किसने दिया?” फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग लगातार इस पर अपनी राय दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पलक झपकते ही बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड! 0.39 सेकेंड में छोटे बच्चे ने सॉल्व किया Rubik’s Cube, वीडियो वायरल

Published at : 11 May 2026 06:58 AM (IST)
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