हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: मिट्टी नहीं ये चूरमा है, 65 हजार किलो प्रसाद बनाने के लिए मंगवाया गया JCB बुलडोजर, देखें वीडियो

Video: मिट्टी नहीं ये चूरमा है, 65 हजार किलो प्रसाद बनाने के लिए मंगवाया गया JCB बुलडोजर, देखें वीडियो

Viral Video: राजस्थान के भैरू बाबा मंदिर में 65,100 किलोग्राम चूरमा प्रसाद बनाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया, ताकि मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को आसानी से और समय पर प्रसाद मिल सके.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 02 Feb 2026 02:13 PM (IST)
Viral video: सोशल मीडिया पर मंदिर के प्रसाद से जुड़े कई वीडियो अक्सर वायरल होते ही रहते हैं लेकिन इन दिनों राजस्थान के भैरू बाबा मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

वीडियो में देखा गया है कि इस बार मंदिर में भक्तों के लिए 65,100 किलोग्राम चूरमा प्रसाद तैयार किया जा रहा है, साथ ही वीडियो में आप यह भी देख सकते हैं कि इस प्रसाद को बनाने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह विशाल प्रसाद मंदिर में आने वाले हर भक्तों को दिया जाएगा.

भक्तों के लिए चूरमा तैयारी में जेसीबी इस्तेमाल

भैरू बाबा के पुजारियों ने बताया कि मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, और इस बार की तैयारी का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि कोई भी भक्त खाली हाथ न जाए. इतने बड़े पैमाने पर चूरमा बनाने के लिए पारंपरिक तरीकों से काम करना मुश्किल होता, इसलिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया है. इससे चूरमा न केवल कुशलता से मिलाया गया, बल्कि समय की काफी बचत भी हुई.

यूजर्स ने जताई हैरानी, जुगाड़

इस वीडियो का सोशल मीडिया पर आते ही यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है. एक यूजर ने लिखा कि JCB नई लग रही हैं, बाल्टियां भी अच्छी तरह से साफ की गई हैं. मेरा मतलब है, 65,000 किलोग्राम प्रसाद बिना बड़े उपकरणों के कैसे बनाया जाएगा? और कहा कि बड़े पैमाने पर सामग्री तैयार करने के लिए भारी मशीनरी की आवश्यकता होती है.

एक अन्य यूजर ने भारत की परिस्थिति पर टिप्पणी की: भारत एक गरीब देश है और प्रबंधन लगभग शून्य है. हम फूड प्रोसेसिंग मशीनें नहीं खरीद सकते. यहां जुगाड़ ही काम आता है. वैसे, थोड़ी मात्रा में JCB के तेल और ग्रीस मिलाने से स्वाद में नयापन आ सकता है… आनंद लें.

Published at : 02 Feb 2026 02:13 PM (IST)
