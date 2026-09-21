जापान के मेट्रो स्टेशन पर पर्चे बांट रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री, वीडियो वायरल

आमतौर पर जब हम किसी देश के प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उन्हें बड़े कार्यक्रमों या मंचों पर भाषण देते हुए देखते हैं. लेकिन जापान से सामने आए एक वीडियो में कुछ ऐसा नजर आया, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया. वीडियो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिको नोडा एक मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों को पर्चे बांटते दिखाई दे रहे हैं. वह आने-जाने वाले लोगों से मिलते हैं और उन्हें पर्चे देते नजर आते हैं. पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह आम लोगों के बीच देखकर सोशल मीडिया पर लोग जापान की राजनीति और वहां नेताओं के लोगों से जुड़ने के तरीके को लेकर चर्चा कर रहे हैं.

स्टेशन पर लोगों को पर्चे बांटते दिखे पूर्व PM

वायरल वीडियो में योशिहिको नोडा जापान के चिबा स्थित मिनामी-फुनाबाशी स्टेशन के बाहर लोगों को पर्चे देते नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 सितंबर को वह सुबह करीब 6:30 बजे से 8:30 बजे तक वहां मौजूद रहे. इस दौरान वह स्टेशन से आने-जाने वाले लोगों से सीधे मिलते और उन्हें पर्चे देते दिखाई दिए. कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और पर्चा लेकर उनका सम्मान भी किया, जबकि कई लोग बिना रुके आगे निकलते नजर आए.

🇯🇵 Japan's former Prime Minister, Yoshihiko Noda, is literally handing out flyers on the streets.



The flyers focus on local issues including disaster insurance, child support, and prefectural reform under the slogan "leave no one behind," with ties to centrist groups like the… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 18, 2026

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पर्चों में स्थानीय मुद्दों का किया गया जिक्र

नोडा जिन पर्चों को लोगों के बीच बांट रहे थे, उनमें स्थानीय लोगों से जुड़े कई मुद्दों की जानकारी दी गई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनमें आपदा बीमा, बच्चों के लिए सहायता और प्रीफेक्चर में सुधार जैसे मुद्दे शामिल थे. नोडा का यह तरीका किसी बड़े मंच पर भाषण देने के बजाय सीधे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने वाला नजर आया. उनके सितंबर 2026 के कार्यक्रम में भी अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर सुबह के समय लोगों से मिलने के और भी कई किस्से हैं.

वीडियो देखकर यूजर्स ने किए कमेंट

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी नोडा के इस अंदाज पर अपनी राय दे रहे हैं. वहीं एक यूजर ने सवाल किया कि क्या नोडा किसी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई खास संदेश है. एक यूजर ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि उसने करीब एक साल पहले नोडा को शिंजुकु की सड़क पर भाषण देते देखा था और उसके मुताबिक नोडा आम लोगों के बीच जाकर उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं. इन कमेंट्स के जरिए सोशल मीडिया पर लोग जापान में नेताओं और आम लोगों के बीच सीधे संपर्क के तरीके पर चर्चा कर रहे हैं. सबसे खास बात यह है कि नोडा का स्टेशन पर जाकर पर्चे बांटना कोई नई शुरुआत नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 1986 में यह काम शुरू किया था, जब वह राष्ट्रीय राजनीति में आने से काफी पहले थे. इसके बाद वह चिबा की राजनीति से होते हुए जापान की संसद तक पहुंचे और सितंबर 2011 से दिसंबर 2012 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे. प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने स्टेशन पर लोगों से मिलने की अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी.

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