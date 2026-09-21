गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजापान के मेट्रो स्टेशन पर पर्चे बांट रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री, वीडियो वायरल

जापान के मेट्रो स्टेशन पर पर्चे बांट रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री, वीडियो वायरल

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिको नोडा का रेलवे स्टेशन पर लोगों को पर्चे बांटते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोडा करीब 40 साल से ऐसा करते आ रहे हैं.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 21 Sep 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

आमतौर पर जब हम किसी देश के प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उन्हें बड़े कार्यक्रमों या मंचों पर भाषण देते हुए देखते हैं. लेकिन जापान से सामने आए एक वीडियो में कुछ ऐसा नजर आया, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया. वीडियो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिको नोडा एक मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों को पर्चे बांटते दिखाई दे रहे हैं. वह आने-जाने वाले लोगों से मिलते हैं और उन्हें पर्चे देते नजर आते हैं. पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह आम लोगों के बीच देखकर सोशल मीडिया पर लोग जापान की राजनीति और वहां नेताओं के लोगों से जुड़ने के तरीके को लेकर चर्चा कर रहे हैं.

स्टेशन पर लोगों को पर्चे बांटते दिखे पूर्व PM

वायरल वीडियो में योशिहिको नोडा जापान के चिबा स्थित मिनामी-फुनाबाशी स्टेशन के बाहर लोगों को पर्चे देते नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 सितंबर को वह सुबह करीब 6:30 बजे से 8:30 बजे तक वहां मौजूद रहे. इस दौरान वह स्टेशन से आने-जाने वाले लोगों से सीधे मिलते और उन्हें पर्चे देते दिखाई दिए. कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और पर्चा लेकर उनका सम्मान भी किया, जबकि कई लोग बिना रुके आगे निकलते नजर आए.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
हाई वोल्टेज तार से टकराया पैराशूट, आग का गोला बना शख्स; देखें वीडियो
हाई वोल्टेज तार से टकराया पैराशूट, आग का गोला बना शख्स; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
रील बनाने के लिए सीट पर लेटकर चलाई स्कूटी, गुस्से में यूजर्स
रील बनाने के लिए सीट पर लेटकर चलाई स्कूटी, गुस्से में यूजर्स
ट्रेंडिंग
बारबर की कुर्सी पर बैठकर बंदर ने करवाई मालिश , VIDEO देख हंस पड़े यूजर्स
बारबर की कुर्सी पर बैठकर बंदर ने करवाई मालिश , VIDEO देख हंस पड़े यूजर्स
ट्रेंडिंग
दिल्ली बनाम बेंगलुरु पर आपस में भिड़ा कपल, बताया- कौन है बेस्ट?
दिल्ली बनाम बेंगलुरु पर आपस में भिड़ा कपल, बताया- कौन है बेस्ट?

यह भी पढ़ें : हाथी के नीचे ताश खेल रहे थे लोग, यूजर्स बोले- वाह! क्या जगह चुनी

पर्चों में स्थानीय मुद्दों का किया गया जिक्र

नोडा जिन पर्चों को लोगों के बीच बांट रहे थे, उनमें स्थानीय लोगों से जुड़े कई मुद्दों की जानकारी दी गई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनमें आपदा बीमा, बच्चों के लिए सहायता और प्रीफेक्चर में सुधार जैसे मुद्दे शामिल थे. नोडा का यह तरीका किसी बड़े मंच पर भाषण देने के बजाय सीधे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने वाला नजर आया. उनके सितंबर 2026 के कार्यक्रम में भी अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर सुबह के समय लोगों से मिलने के और भी कई किस्से हैं. 

वीडियो देखकर यूजर्स ने किए कमेंट

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी नोडा के इस अंदाज पर अपनी राय दे रहे हैं. वहीं एक यूजर ने सवाल किया कि क्या नोडा किसी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई खास संदेश है. एक यूजर ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि उसने करीब एक साल पहले नोडा को शिंजुकु की सड़क पर भाषण देते देखा था और उसके मुताबिक नोडा आम लोगों के बीच जाकर उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं. इन कमेंट्स के जरिए सोशल मीडिया पर लोग जापान में नेताओं और आम लोगों के बीच सीधे संपर्क के तरीके पर चर्चा कर रहे हैं. सबसे खास बात यह है कि नोडा का स्टेशन पर जाकर पर्चे बांटना कोई नई शुरुआत नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 1986 में यह काम शुरू किया था, जब वह राष्ट्रीय राजनीति में आने से काफी पहले थे. इसके बाद वह चिबा की राजनीति से होते हुए जापान की संसद तक पहुंचे और सितंबर 2011 से दिसंबर 2012 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे. प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने स्टेशन पर लोगों से मिलने की अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी.

यह भी पढ़ें : रील बनाने के लिए सीट पर लेटकर चलाई स्कूटी, गुस्से में यूजर्स

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Trending News Japan Former PM Yoshihiko Noda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
हाई वोल्टेज तार से टकराया पैराशूट, आग का गोला बना शख्स; देखें वीडियो
हाई वोल्टेज तार से टकराया पैराशूट, आग का गोला बना शख्स; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
रील बनाने के लिए सीट पर लेटकर चलाई स्कूटी, गुस्से में यूजर्स
रील बनाने के लिए सीट पर लेटकर चलाई स्कूटी, गुस्से में यूजर्स
ट्रेंडिंग
बारबर की कुर्सी पर बैठकर बंदर ने करवाई मालिश , VIDEO देख हंस पड़े यूजर्स
बारबर की कुर्सी पर बैठकर बंदर ने करवाई मालिश , VIDEO देख हंस पड़े यूजर्स
ट्रेंडिंग
दिल्ली बनाम बेंगलुरु पर आपस में भिड़ा कपल, बताया- कौन है बेस्ट?
दिल्ली बनाम बेंगलुरु पर आपस में भिड़ा कपल, बताया- कौन है बेस्ट?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा
'गड़े मुर्दे...', हामिद अंसारी के बहाने BJP का कांग्रेस पर हमला, मुस्लिम लीग पर क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ओवैसी की दाल क्यों नहीं गल पाती? अपनी ही गलती से हो जाते हैं पीछे!
UP में ओवैसी की दाल क्यों नहीं गल पाती? अपनी ही गलती से हो जाते हैं पीछे!
इंडिया
किस कांग्रेसी से ममता बनर्जी को 'नफरत'? TMC नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा
किस कांग्रेसी से ममता बनर्जी को 'नफरत'? TMC नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा
ओटीटी
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी सुरभि संग नजर आएंगे मनोज तिवारी, बेटी रिति बिग बॉस 20 में मचा रहीं धमाल
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी संग दिखेंगे मनोज तिवारी, बेटी पहुंची बिग बॉस 20
क्रिकेट
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
इंडिया
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर
बिहार
जमुई में कपल से भीड़ की बदसलूकी, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
जमुई में कपल से भीड़ की बदसलूकी, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
Home Tips
How To Flip A Mattress: गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
गद्दे की लाइफ कैसे बढ़ाएं? पलटने से पहले जान लें 1 जरूरी नियम
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget