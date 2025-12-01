बाइक से जा रहे कपल को रोडवेज ने मारी जोरदार टक्कर, बीच चौराहे मचा कोहराम- डरा देगा वीडियो

सोशल मीडिया पर हरियाणा रोडवेज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बाइक से जा रहे एक दंपत्ति को बस ने जोरदार टक्कर मार दी. मामला पंजाब के जालंधर का बताया जा रहा है. घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर इंटरनेट की जनता भी काफी परेशान हो गई है. बस और बाइक की भिड़ंत होने के बाद चौराहे पर कोहराम मच गया जिसे देखने के लिए हर किसी के पैर वहीं थम गए. ये दर्दनाक हादसा इस बात की गवाही चीख चीखकर दे रहा है कि रफ्तार कितनी खतरनाक हो सकती है.

चौराहे पर रोडवेज ने मारी बाइक को टक्कर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक चौराहे का सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है. शुरुआत में सबकुछ शांत नजर आ रहा है और लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं. तभी फ्रेम में एक तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज की बस आती दिखाई देती है, जैसे ही बस सड़क पर बने चौराहे पर आती है वैसे ही दूसरी ओर से एक कपल भी बाइक पर बैठकर चौराहा क्रॉस कर रहा होता है, लेकिन इसके बाद का जो नजारा है उसे देखने के लिए कलेजा चाहिए.

रफ्तार से हुआ दर्दनाक हादसा

दरअसल, बस और बाइक एक साथ चौराहे पर रफ्तार में पहुंचते हैं और बस ड्राइवर के ब्रेक लगाने के बाद भी बाइक और बस की टक्कर हो जाती है, इसके बाद पूरा रास्ता जाम हो जाता है और लोग मदद करने के लिए रुक जाते हैं. बस से भी सवारियां उतरती है और बस को पीछे लिया जाता है ताकि घायल दंपत्ति को देखा जाए कि उनकी हालत कैसी है. इसके बाद वीडियो कट हो जाता है. वीडियो को देखकर अब सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, सावधानी से पार करें चौराहा

वीडियो को mannieaulakh नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वीडियो में गलती मोटरसाइकिल वाले की लग रही है. एक और यूजर ने लिखा...रफ्तार हमेशा कहर बनकर टूटती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चौराहे पर हमेशा रुककर दाएं बाएं देखें फिर क्रॉस करें.

