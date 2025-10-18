दिवाली पर सोने से महंगी मिठाई! सवा लाख रुपये किलो बिक रही जयपुर में मिठाई- यूजर्स भी हैरान

दिवाली आ गई है और इस समय बाजारों में मिठाइयों की रौनक बढ़ती जा रही है. लेकिन इस बार जयपुर की एक मिठाई ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. दरअसल शहर के मशहूर त्यौहार स्वीट्स आउटलेट पर तैयार की गई स्वर्ण प्रसादम नाम की मिठाई इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है. इस मिठाई की चर्चा की वजह मिठाई की कीमत है. दरअसल यह म‍िठाई 1.11 लाख रुपये प्रति किलो है और इसे अब तक कि देश की सबसे महंगी मिठाई बताया जा रहा है. ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं कि‍ दिवाली पर जयपुर की इस मिठाई ने कैसे तहलका मचाया और 1.11 लाख रुपये में बिकने वाली इस मिठाई में क्या खास है.

सोना, केसर और चिलगोजे से बनी है 1.11 लाख की मिठाई

जयपुर में 1.11 लाख रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिठाई बेचने वाले त्यौहार स्वीट्स की मालकिन अंजलि जैन ने इस मिठाई को खास तौर पर दिवाली के लिए तैयार किया है. इसमें चिलगोजा, केसर और प्‍योर सोने का बेस इस्तेमाल किया गया है, जो इस म‍िठाई को स्वाद के साथ एक शाही लुक भी दे रहा है. इस मिठाई की ऊपरी परत पर गोल्डन ग्लेजिंग की गई है, जिससे यह ज्वेलरी जैसी चमकती दिखाई देती है. त्योहार स्वीट्स की मालकिन के अनुसार इस मिठाई में स्वाद सेहत और लग्जरी तीनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई है. जिसकी वजह से यह मिठाई इतनी महंगी बिक रही है.

3000 रुपये का मिल रहा एक पीस

जयपुर में स्वर्ण प्रसादम मिठाई का हर पीस करीब 3000 रुपये का मिल रहा है. वहीं इस मिठाई की पैकिंग भी किसी ज्वेलरी बॉक्स से कम नहीं मानी जा रही है. इस मिठाई की पैकिंग से इसका लुक और प्रीमियम वाला आ रहा है. वहीं इस मिठाई में इस्तेमाल किया गया स्वर्ण भस्म आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला माना जाता है, इसलिए यह स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखती है.

स्वर्ण प्रसादम ही नहीं अन्य मिठाइयां भी चर्चा में

1.11 लाख रुपये प्रति किलो में बिकने वाली स्वर्ण प्रसादम मिठाई के अलावा भी इस दुकान की कई अन्य मिठाइयां चर्चा में है. इस दुकान पर मिलने वाली स्वर्ण भस्म भरत मिठाई का एक पीस 1,950 रुपये में मिल रहा है. वहीं यह मिठाई 85,000 रुपये प्रति किलो बिक रही है. इसके अलावा चांदी भस्म भरत वाली मिठाई का एक पीस 1,150 रुपये में बिक रहा है और यह मिठाई 58,000 रुपये प्रति किलो में बिक रही है. इन मिठाइयों में बादाम, पिस्ता, काजू, अंजीर, ब्लूबेरी, व्हाइट चॉकलेट और साल्टेड बटर कैरेमल जैसे प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है.

यूजर्स भी हैरान, बोले हर साल का हो गया है ड्रामा

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ वैसे ही लोग तरह तरह के रिएक्शन देने लगे. यूजर्स एक बार के लिए तो हैरान हो गए कि इतनी महंगी मिठाई आखिर खरीदेगा कौन. एक यूजर ने लिखा...अब तो हर दिवाली पर ये नाटक हो गया है, चर्चा में आने के लिए महंगी मिठाई बना दो. एक और यूजर ने लिखा...ऐसी दुकानों का बहिष्कार करना चाहिए जहां गरीबों के लिए जगह ना हो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हम 400 रुपये किलो वाली ही खा लेंगे.

