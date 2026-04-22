हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगWar का असर अब फ्रिज तक! Diet Coke हुई Out of Stock, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने काटा बवाल

War का असर अब फ्रिज तक! Diet Coke हुई Out of Stock, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने काटा बवाल

Diet Coke Shortage in india viral news: सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कह रहे हैं कि युद्ध का असली असर अब समझ आ रहा है, जब Diet Coke ही गायब हो गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 22 Apr 2026 05:01 PM (IST)
Preferred Sources

सोचिए… दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु की गर्मी में आपने ठंडी ठंडी Diet Coke पीने का प्लान बनाया हो, फ्रिज खोला और अंदर खाली जगह देखकर दिल ही टूट जाए! जी हां, इस बार गर्मी सिर्फ पसीना ही नहीं निकाल रही, बल्कि लोगों से उनकी पसंदीदा “शुगर फ्री ठंडक” भी छीन रही है. सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कह रहे हैं कि युद्ध का असली असर अब समझ आ रहा है, जब Diet Coke ही गायब हो गई. दरअसल, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर अब सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है और ये असर इतना अजीब है कि लोग हंस भी रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं. पहले एलपीजी और अब डाइट कोक, जी हां.

शहरों में गायब हो गई Diet Coke

मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और दिल्ली-NCR जैसे बड़े शहरों में Diet Coke तेजी से दुकानों से गायब हो रही है. हालत ये है कि जो थोड़ी बहुत कैन आती है, वो कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती है. दुकानदार भी हाथ खड़े कर चुके हैं. उनका कहना है कि “स्टॉक आते ही उड़ जा रहा है.” यानी मांग इतनी ज्यादा और सप्लाई इतनी कम है कि लोगों को अपनी पसंदीदा ड्रिंक के लिए तरसना पड़ रहा है.

आखिर क्यों हुई ये कमी?

अब कहानी का असली ट्विस्ट यहां है. ये कमी किसी आम वजह से नहीं बल्कि एल्यूमिनियम कैन की कमी की वजह से हो रही है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से सप्लाई चेन हिल गई है, और सबसे बड़ी बात ये है कि Diet Coke ज्यादातर कैन में ही बिकती है, जबकि बाकी ड्रिंक्स बोतल में भी मिल जाती हैं. यही वजह है कि सबसे ज्यादा मार Diet Coke पर पड़ी है.

महंगा पड़ रहा विदेशी जुगाड़

अब कंपनियां UAE, श्रीलंका और साउथ एशिया से कैन मंगाने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन यहां भी झटका है. ये कैन 25-30% तक महंगे पड़ रहे हैं. ऊपर से देश में कैन बनाने वाली कंपनियों की क्षमता भी कम है और नई फैक्ट्री लगाने में साल भर लग सकता है. कुछ कंपनियां तो अपना स्टॉक ज्यादा मुनाफे वाले प्रोडक्ट्स में डाल रही हैं, जिससे Diet Coke और पीछे छूटती जा रही है.

यह भी पढ़ें: Kota Viral Video : लड़के ने सुतली बम जला मगरमच्छों पर फेंका! धमाका सुन तिलमिला गए पानी के दरिंदे, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन

अब असली मजा तो सोशल मीडिया पर आ रहा है भाई. एक यूजर ने लिखा… “अब समझ आया असली इमरजेंसी क्या होती है… Diet Coke नहीं मिल रही.” दूसरे ने कहा… “जिम जाने से ज्यादा मुश्किल अब Diet Coke ढूंढना हो गया है.” एक और यूजर बोला… “इतनी गर्मी में Diet Coke गायब… ये तो सीधा दिल पर हमला है.” कुछ लोग तो मजाक में ये भी कह रहे हैं कि “अब हमें भी पानी पीना पड़ेगा… जिंदगी ने गलत मोड़ ले लिया है."

यह भी पढ़ें: Viral Video: झप्पर में घुस गया था जहरीला दानव, लड़के ने डेयरिंग दिखा नंगे हाथ से ही पकड़ लिया

Published at : 22 Apr 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Viral News TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
War का असर अब फ्रिज तक! Diet Coke हुई Out of Stock, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने काटा बवाल
War का असर अब फ्रिज तक! Diet Coke हुई Out of Stock, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने काटा बवाल
ट्रेंडिंग
रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों के बीच घुसा 12 फीट लंबा दरिंदा, आदमखोर को देख हलक में आई पब्लिक की जान
रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों के बीच घुसा 12 फीट लंबा दरिंदा, आदमखोर को देख हलक में आई पब्लिक की जान
ट्रेंडिंग
बेटियां दगा खा रही हैं... सायानी घोष की शायरी सोशल मीडिया पर वायरल, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स
बेटियां दगा खा रही हैं... सायानी घोष की शायरी सोशल मीडिया पर वायरल, यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स
ट्रेंडिंग
Video:1 करोड़ बर्बाद? नोएडा में फ्लैट खरीदकर पछता रहा ये शख्स, वीडियो शेयर कर बताई कड़वी सच्चाई
1 करोड़ बर्बाद? नोएडा में फ्लैट खरीदकर पछता रहा ये शख्स, वीडियो शेयर कर बताई कड़वी सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: अहान-अनीत की धमाकेदार वापसी, सतरंगा' से मचाएंगे बवाल! | Bollywood Masala
Iran US War ceasefire: ईरान का Trump को करारा जवाब! Ceasefire को बताया 'धोखा'! | IRGC | Ghalibaf
IRGC Firing On Ship in Hormuz:Trump के Ceasefire बढ़ाते ही भड़का ईरान ,IRGC की ताबड़तोड़ फायरिंग!
US-Iran War: Trump की नाकाबंदी से भड़का ईरान | Strait of Hormuz Crisis | Ceasefire | Middle East
Islamabad Peace Talks : इंटरनेशनल मंच पर Pakistan शर्मिंदा Iran ने पलटी मार दी! | Ceasefire | USA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाली या बाहरी, चुनाव जीती तो बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री, भरे मंच से अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान
बंगाली या बाहरी, चुनाव जीती तो बीजेपी किसे बनाएगी मुख्यमंत्री, भरे मंच से अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान
विश्व
नेपाल की बालेन शाह सरकार के गृहमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, 26 दिन में ही दिया इस्तीफा
नेपाल की बालेन शाह सरकार के गृहमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, 26 दिन में ही दिया इस्तीफा
दिल्ली NCR
पश्चिम बंगाल चुनाव: अरविंद केजरीवाल ने CM ममता बनर्जी से की बात, 'वो एक बेहद मुश्किल...'
पश्चिम बंगाल चुनाव: अरविंद केजरीवाल ने CM ममता बनर्जी से की बात, 'वो एक बेहद मुश्किल...'
बॉलीवुड
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
हेल्थ
Explained: क्या दिन से ज्यादा खतरनाक है रात की लू? अगर लग गई तो नतीजे गंभीर, मध्यप्रदेश में पहली बार अलर्ट
क्या दिन से ज्यादा खतरनाक है रात की लू? अगर लग गई तो नतीजे गंभीर, MP में पहली बार अलर्ट
इंडिया
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत, आसमान में गरजे तेजस-सुखोई और जगुआर, देखें Video 
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत, आसमान में गरजे तेजस-सुखोई और जगुआर, देखें Video 
टेक्नोलॉजी
स्मार्ट मीटर गड़बड़ है या नहीं, कैसे लगाएं पता? ये 5 टिप्स आसान करेंगे हर दिक्कत
स्मार्ट मीटर गड़बड़ है या नहीं, कैसे लगाएं पता? ये 5 टिप्स आसान करेंगे हर दिक्कत
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget