ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में महिलाओं ने धूम धाम से मनाया छठ पर्व! वीडियो हो रहा वायरल

छठ पर्व भारत की मिट्टी से जुड़ा वो त्योहार है जिसमें भक्ति, श्रद्धा और भावनाओं की गहराई झलकती है. लेकिन अब ये पर्व सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा. इसकी छटा दुनियाभर में फैल रही है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये दृश्य ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर का है. वीडियो में कुछ महिलाएं छठ पूजा की तैयारी करती नजर आ रही हैं. किसी के हाथ में बेलन है, कोई सब्जियां काट रही है तो कोई विशाल बर्तन में प्रसाद बना रही है. माहौल इतना खूबसूरत है कि ऐसा लगता ही नहीं कि यह भारत से बाहर का कोई दृश्य है.

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय महिलाओं ने धूम धाम से मनाया छठ

वीडियो में साफ दिखता है कि सिडनी शहर में भारतीय महिलाएं पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ छठ का प्रसाद बना रही हैं. किसी ने हरे रंग की साड़ी पहनी है तो कोई लाल रंग के कपड़ों में पूजा की तैयारियों में जुटी है. बड़े-बड़े बर्तनों में खीर, पूड़ी और ठेकुआ बनते नजर आ रहे हैं. पीछे से छठ के पारंपरिक गीत बज रहे हैं जिनकी गूंज पूरे माहौल को और पवित्र बना रही है. चेहरे पर भक्ति की चमक, दिल में आस्था और हाथों में काम. यह नजारा हर भारतीय को गर्व से भर देता है.

पूर्वी राज्यों से जुड़ा है छठ का महत्व

छठ पर्व का महत्व भारत के पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, झारखंड से जुड़ा है. हालांकि इसका संबंध उत्तर प्रदेश से भी है, लेकिन अब इसका विस्तार विदेशों तक हो गया है. अमेरिका, दुबई, लंदन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीय प्रवासी समुदाय हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाता है. सिडनी में वायरल यह वीडियो भी इसी परंपरा का प्रमाण है. लोग घर से हजारों मील दूर होकर भी मिट्टी, संस्कृति और आस्था से जुड़े रहने का सुंदर उदाहरण पेश कर रहे हैं.

यूजर्स भी कर रहे तारीफ

वीडियो को @WithLoveBihar नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये देखकर अच्छा लगा कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपनी परंपरा को नहीं भूले हैं. एक और यूजर ने लिखा...दिल खुश हो गया ये नजारा देखकर. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...विदेश में रहकर छठ मनान एक अलग ही अहसास है.

