Video: अमेरिकन मेट्रो में भारतीय लड़की ने किया अश्लील डांस, लोग बोले- देश को बदनाम कर रही
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक लड़की के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है. लड़की अमेरिका की मेट्रो ट्रेन में डांस करती नजर आ रही है. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस लड़की के डांस को शर्मनाक बताया है.
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय लड़की अमेरिका के मेट्रो ट्रेन में अजीबोगरीब डांस करती नजर आ रही है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर न सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा है, बल्कि इसने भारतीयों की छवि पर भी गंभीर सवाल खड़े किए है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की किस तरह ट्रेन में डांस कर रही है और आसपास के लोग असहज महसूस कर रहे हैं.
लड़की के एनर्जेटिक डांस ने मचाया बवाल
वीडियो में देखा गया है कि एक लड़की, जो काले रंग की टी-शर्ट और लाल रंग की पैंट पहने हुए है और मेट्रो के बीच में खड़े होकर बड़े जोश के साथ अश्लील डांस कर रही है. मेट्रो में मौजूद लोग लड़की के इस एनर्जेटिक डांस को देख रहे हैं.
शर्म की बात है! ये लड़की अमेरिका के सबवे ट्रेन में डांस वीडियो बना रही थी, पूरे रास्ते को घेर लिया लोग परेशान हो गए।— Anand Yadav (@Anand_thunder) October 13, 2025
भारत की बदनामी वहां जाकर भी कम नहीं हो रही 🤦♂️🇮🇳
pic.twitter.com/bbkmiCEkVl
लड़की के मूव्स को भी लोग बड़े ही ध्यान से देखते नजर आ रहे हैं, लेकिन लड़की के डांस के कारण मेट्रो में बैठे और खड़े यात्रियों को परेशानी हो रही है. कुछ यात्री तो लड़की को घूर रहे हैं, वहीं कुछ लड़की को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं.
वायरल वीडियो पर सामने आए लोगों के रिएक्शन
वीडियो में साफ देखा गया है कि लड़की अलग-अलग तरह के मूव्स कर रही है, जिसमें हाथ ऊपर उठाना, कमर को जोर-जोर से हिलाना जैसे मूव्स शामिल हैं, लेकिन इस तरह के मूव्स को मेट्रो या सार्वजनिक जगह पर करना क्या सही है? वीडियो में ये भी देखा गया है कि लड़की के मेट्रो के बीचों-बीच खड़े होकर डांस करने की वजह से लोगों को आने-जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. कई यूजर्स वीडयो पर कमेंट कर रहे हैं कि ये बड़े ही शर्म की बात है, वहीं दूसरे ने लिखा कि ये लड़की लोगों को परेशान कर रही है, उन्हें आने-जाने का रास्ता तक नहीं दे रही है. काफी लोगों ने वीडियो पर अपनी राय दी है और लड़की की इस हरकत को शर्मनाक बताया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL