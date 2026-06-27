India vs Ireland Viral Memes: भारतीय क्रिकेट टीम को आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 34 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही सोशल मीडिया पर टीम इंडिया और नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर मीम्स और मजेदार पोस्ट की लाइन लग गई. कई यूजर्स ने इस हार को लेकर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दिए, जबकि कुछ लोगों ने सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली का नाम लेकर भी मजाकिया पोस्ट शेयर किए. वहीं दूसरी ओर मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने हार की वजह भी बताई.

आयरलैंड ने पहली बार भारत को हराकर बनाया इतिहास

आयरलैंड ने इस मुकाबले में भारत को 34 रन से हराकर इतिहास रच दिया. इंटरनेशनल क्रिकेट में यह पहली बार है, जब आयरलैंड ने भारतीय टीम को हराया है. इससे पहले दोनों टीमों के बीच खेले गए 11 मुकाबलों, 8 टी20 और 3 वनडे में हर बार भारत ने जीत हासिल की थी.यह मुकाबला श्रेयस अय्यर के लिए भी खास था. बतौर टी20 कप्तान यह उनका पहला इंटरनेशनल मैच था. हालांकि उनका कप्तानी डेब्यू जीत के साथ यादगार नहीं बन सका.

Shreyas lyer on his captaincy debut against Ireland pic.twitter.com/WRKmz9s7u8 — revengeseeker (@revengeseekerr) June 26, 2026

सोशल मीडिया पर श्रेयस अय्यर हुए ट्रोल

भारत की हार के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई मीम्स वायरल होने लगे. एक यूजर ने लिखा कि आज सूर्यकुमार यादव बहुत खुश होंगे. वहीं एक अन्य पोस्ट में लिखा गया कि आयरलैंड ने पहली बार भारत को हराया, श्रेयस अय्यर को बधाई.

Ireland ने क्रिकेट इतिहास में पहली बार इंडिया टीम को शिकस्त दी है बधाई हो श्रेयस अय्यर को।🤡



आज Surya kumar Yadav और Rajat Patidar kuch इस तरह खुश होंगे।😂pic.twitter.com/oKxxqEjiVB — Riski Yaduvanshi (@Riskiyadav01) June 26, 2026

कुछ यूजर्स ने इस हार के बाद विराट कोहली को लेकर भी मजेदार मीम्स शेयर किए. एक वायरल पोस्ट में दिखाया गया कि विराट कोहली इंग्लैंड से आयरलैंड पहुंचकर टीम इंडिया को बचाने जा रहे हैं. वहीं एक दूसरे मीम में लिखा गया, एक समय ऐसा भी था, जब एक खिलाड़ी अकेले ही आयरलैंड जैसी टीमों पर भारी पड़ जाता था. इन मीम्स को हजारों लोगों ने शेयर किया और इस पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं.

Shreyas Iyer to Ireland team 😭 : pic.twitter.com/nYN3We4tMR — Jeet (@JeetN25) June 26, 2026

Virat Kohli going from England to Ireland to save India pic.twitter.com/9Q0XmGxBRr — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) June 26, 2026

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यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

भारत की हार के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, घबराओ मत, मैं आ रहा हूं. वहीं दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, सूर्या भाई तो आज बहुत खुश होंगे. एक अन्य यूजर ने कहा, वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को एक हार के बाद भी लोग ट्रोल करने लगे.वहीं कई लोगों ने हंसने वाले इमोजी के साथ श्रेयस अय्यर और टीम इंडिया पर कई मजेदार मीम्स शेयर किए.

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