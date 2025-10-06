हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: नशे और रफ्तार का खौफनाक कॉम्बिनेशन! BMW कार सवार ने कई को रौंदा, वीडियो वायरल

Video: नशे और रफ्तार का खौफनाक कॉम्बिनेशन! BMW कार सवार ने कई को रौंदा, वीडियो वायरल

Viral Video: हैदराबाद से दिल दहला देने वाले हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक BMW कार के ड्राइवर ने रेड सिग्नल पर खड़ी दो कारों और एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. देखें हादसे का वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 06 Oct 2025 12:57 PM (IST)
Telangana News: तेलंगाना के हैदराबाद से एक दुखद सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार बीएमडब्लयू कार ने रेड सिग्नल पर खड़ी दो कारों और एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस खतरनाक हादसे में बाइक पर सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि कई वाहनों को नुकसान भी पहुंचा है. ये पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए

बता दें कि ये घटना रविवार 5 अक्टूबर की है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेड सिग्नल पर कई गाड़ियां रुकी हुई थी, तभी अचानक एक BMW कार तेजी से आती हुई दिखाई देती है और रेड सिग्नल पर खड़ी दो कार और एक बाइक को टक्कर मार देती है.

दावा किया जा रहा है कि BMW कार का ड्राइवर नशे में था, जिसके चलते उसने गाड़ियों को टक्कर मारी है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कार बाइक और दोनों कार से टकरा गई. हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. बाइक पर सवार महिला, जो पीछे बैठी थी वो हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई.

हादसे के बाद BMW कार का ड्राइवर मौके से फरार

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोग मदद के लिए आगे आते हैं. हादसे के बाद BMW कार का ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है. हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है. इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था. 

Published at : 06 Oct 2025 12:57 PM (IST)
Hyderabad News VIRAL VIDEO TELANGANA NEWS
चुनाव 2025
Bihar Election 2025 Date Live: बिहार में 2 चरणों में हो सकती है वोटिंग, 15 नवंबर से पहले बन जाएगी सरकार; क्या है ECI का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
चुनाव 2025
Bihar Election 2025 Date Live: बिहार में 2 चरणों में हो सकती है वोटिंग, 15 नवंबर से पहले बन जाएगी सरकार; क्या है ECI का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
बॉलीवुड
जवानी में कैसी दिखती थीं अरबाज खान की एक्स वाइफ? 10 फोटोज में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती
शिक्षा
GATE 2026: गेट एग्जाम के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन आज, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
ट्रेंडिंग
Video: आगे से नहीं पीछे से आई ट्रेन! फाटक तोड़ निकली बिना सवार की घोड़ा गाड़ी, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
Cheapest Phones In Delhi: दिल्ली में कहां मिलता है सबसे सस्ता मोबाइल, नोट कर लें इन मार्केट्स का एड्रेस
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
