Video: नशे और रफ्तार का खौफनाक कॉम्बिनेशन! BMW कार सवार ने कई को रौंदा, वीडियो वायरल
Viral Video: हैदराबाद से दिल दहला देने वाले हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक BMW कार के ड्राइवर ने रेड सिग्नल पर खड़ी दो कारों और एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. देखें हादसे का वीडियो.
Telangana News: तेलंगाना के हैदराबाद से एक दुखद सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार बीएमडब्लयू कार ने रेड सिग्नल पर खड़ी दो कारों और एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस खतरनाक हादसे में बाइक पर सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि कई वाहनों को नुकसान भी पहुंचा है. ये पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए
बता दें कि ये घटना रविवार 5 अक्टूबर की है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेड सिग्नल पर कई गाड़ियां रुकी हुई थी, तभी अचानक एक BMW कार तेजी से आती हुई दिखाई देती है और रेड सिग्नल पर खड़ी दो कार और एक बाइक को टक्कर मार देती है.
🚨 Hyderabad: a speeding BMW suspected to be driven by a drunk driver rammed into 2 cars and a bike waiting at a red signal.— Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) October 5, 2025
A woman on the bike was seriously injured, vehicles damaged, and the BMW driver fled the spot. CCTV under probe. pic.twitter.com/Od3AIQ0Pkv
दावा किया जा रहा है कि BMW कार का ड्राइवर नशे में था, जिसके चलते उसने गाड़ियों को टक्कर मारी है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कार बाइक और दोनों कार से टकरा गई. हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. बाइक पर सवार महिला, जो पीछे बैठी थी वो हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई.
हादसे के बाद BMW कार का ड्राइवर मौके से फरार
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोग मदद के लिए आगे आते हैं. हादसे के बाद BMW कार का ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है. हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है. इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था.
