Shocking Viral Video: किचन में काम करते समय सभी सुरक्षा का पालन और सावधानीपूर्वक काम करना बेहद जरूरी है, लेकिन कई बार अनजाने में या जल्दबाजी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, जिसके चलते हमें लेने के देने पड़ जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक रेस्टोरेंट के किचन में खतरनाक हादसा हो गया. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया कि दो व्यक्ति एक दूध से भरे बड़े से बर्तन को उठाकर ले जा रहे थे और इसी दौरान कुछ ऐसा होता है, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे.

पैर फिसलते ही शरीर पर गिरा गर्म दूध

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक रेस्टोरेंट के किचन में काफी सारे लोग काम कर रहे हैं और इसी दौरान किचन में दो व्यक्ति दूध से भरे बर्तन को उठाकर ले जा रहे होते हैं. बर्तन में गर्म दूध नजर आ रहा है, जो काफी भारी मात्रा में दिखाई दे रहा है.

सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन तभी एक व्यक्ति का पैर फिसल जाता है, जिसके चलते वह जमीन पर गिर जाता है और सारा गर्म दूध उसके शरीर पर गिर जाता है. इस दौरान दूसरा व्यक्ति अपने आपको गर्म दूध से बचाने की कोशिश करता है और भागने लगता है, लेकिन उसका भी पैर फिसल जाता है और वह भी गर्म दूध की चपेट में आ जाता है.

हादसे के बाद बुरी तरह जले दोनों शख्स

वीडियो में देख सकते हैं कि धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जिससे यह साफ होता है कि दूध कितना गर्म था. इस हादसे में दोनों ही व्यक्ति बुरी तरह जल गए और दोनों ही चिल्लाते हुए भागने लग जाते हैं. इस वीडियो को देखकर यह साफ होता है कि इस तरह गर्म चीज को बेहद ही सावधानी से पकड़ना चाहिए और इस दौरान किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आ रहे हैं और साथ ही लोगों ने घटना को भयावह बताया.