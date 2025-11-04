Video: बच्चे को उठाकर सीट पर बैठना चाहती थी लड़की, दादी ने लगा दी क्लास, मेट्रो में फिर बवाल!

Delhi Metro Viral Video: दिल्ली मेट्रो के किस्से तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. आए दिन एक न एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है, कभी किसी में बहस हो रही तो किसी में सीधा मारपीट होती नजर आती है. हाल ही में एक ओर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मेट्रो की सीट को लेकर एक लड़की और एक बुजुर्ग महिला के बीच तीखी बहस हो रही है.

बुजुर्ग महिला ने लड़की की लगा दी क्लास

वीडियो में देखा जा सकता है कि मेट्रो के कोच में काफी सारे यात्री मौजूद है. लड़की सीट पर बैठे बच्चे को उठाकर बैठना चाहती थी, लेकिन पास में बैठी बच्चे की दादी ने लड़की की क्लास लगा दी. बुजुर्ग महिला ने बच्चे को सीट छोड़ने से मना कर दिया.लड़की बार-बार बच्चे को उठने को कहती है, लेकिन महिला ने उसे किसी भी कीमत पर उठने नहीं दिया.

Feminist girl wanted the boy to get up and give his seat to her. His grandmother said no 😂pic.twitter.com/tPYgk5162O — Ambar (@Ambar_SIFF_MRA) November 3, 2025

वीडियो में देख सकते हैं कि सीट को लेकर लड़की और महिला में बहस चलती रहती है. मेट्रो में मौजूद अन्य लोग इस बहस को देख रहे होते हैं तो वहीं कोई इसे मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन कोई भी इस बहस को रोकने की कोशिश नहीं करता है.

वीडियो पर देखने को मिले मिले-जुले कमेंट्स

इस वीडियो रे वायरल होने के बाद लोगों के कई कमेंट्स सामने आ रहे हैं. लोगों ने कहा कि दादी ने लड़की की क्लास लगा दी तो वहीं कुछ ने कहा कि महिला सही है बच्चा क्यों उठेगा सीट से. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि दिल्ली मेट्रो में ये रोज का हो गया है आए दिन नए मामले देखने को मिलते हैं.

एक यूजर ने कहा कि जबरदस्ती है क्या बच्चा भी सीट पर बैठ सकता है और कोई ऐसे सीट से उठवा नहीं सकता है तो कुछ ने लड़की का साथ दिया कि शायद लड़की महिला को थोड़ा साइड होने को कह रही है. इस तरह के मिले-जुले कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.