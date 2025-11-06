हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा से लड़खड़ाए इमरान प्रतापगढ़ी तो मजे लेने लगे यूजर्स; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सबको चौंका दिया है. वीडियो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा. जाने-माने शायर और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हेलिकॉप्टर से उतरते वक्त अचानक संतुलन खो बैठते हैं और हवा के तेज झोंके में हेलीपैड पर ही गिर पड़ते हैं. चश्मदीदों के मुताबिक, जैसे ही हेलिकॉप्टर के पंखे बंद होने से पहले हवा का तेज झोंका उठा, इमरान प्रतापगढ़ी का दुपट्टा और कपड़े हवा में लहराने लगे. उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर गए.

हेलीकॉप्टर की हवा से लड़खड़ाए इमरान प्रतापगढ़ी?

वीडियो में साफ दिखता है कि इमरान प्रतापगढ़ी हेलीकॉप्टर से उतरते हुए अपने साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय नेताओं से हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे थे. तभी हेलिकॉप्टर के ब्लेड्स से तेज हवा का झोंका आता है और वो डगमगा जाते हैं. कथित तौर पर अगले ही पल वो हेलीपैड के किनारे पर गिर जाते हैं और आसपास मौजूद लोग फौरन उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं. हालांकि वीडियो की पुष्टि एबीपी लाइव नहीं करता है. खबर केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर लिखी गई है. हालांकि वीडियो में दावा यही किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से उतरते हुए इमरान प्रतापगढ़ी लड़खड़ाकर गिर पड़े.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली

यूजर्स ने फौरन लिए मजे

सोशल मीडिया यूज़र्स इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोगों ने चिंता जताते हुए लिखा कि “साहब को कुछ हुआ तो नहीं?”, वहीं कई यूजर्स ने इसे हल्के-फुल्के अंदाज में लिया और मजाकिया कमेंट्स कर दिए. एक यूजर ने लिखा..“शेर तो शेर है, बस हवा जरा ज्यादा तेज है! एक और यूजर ने लिखा...आंधी तूफान की बातें करने वाला शायर एक हवा के झोंके से खुद को संभाल न सका. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हेलिकॉप्टर की हवा भी आज शायरी के मूड में थी.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल