हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहेलीकॉप्टर के पंखे की हवा से लड़खड़ाए इमरान प्रतापगढ़ी तो मजे लेने लगे यूजर्स; वीडियो वायरल

हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा से लड़खड़ाए इमरान प्रतापगढ़ी तो मजे लेने लगे यूजर्स; वीडियो वायरल

वीडियो में दिखता है कि इमरान प्रतापगढ़ी हेलीकॉप्टर से उतरते हुए अपने साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय नेताओं से हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे थे. तभी हेलिकॉप्टर के पंखों से तेज हवा का झोंका आता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 06 Nov 2025 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सबको चौंका दिया है. वीडियो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा. जाने-माने शायर और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हेलिकॉप्टर से उतरते वक्त अचानक संतुलन खो बैठते हैं और हवा के तेज झोंके में हेलीपैड पर ही गिर पड़ते हैं. चश्मदीदों के मुताबिक, जैसे ही हेलिकॉप्टर के पंखे बंद होने से पहले हवा का तेज झोंका उठा, इमरान प्रतापगढ़ी का दुपट्टा और कपड़े हवा में लहराने लगे. उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर गए.

हेलीकॉप्टर की हवा से लड़खड़ाए इमरान प्रतापगढ़ी?

वीडियो में साफ दिखता है कि इमरान प्रतापगढ़ी हेलीकॉप्टर से उतरते हुए अपने साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय नेताओं से हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे थे. तभी हेलिकॉप्टर के ब्लेड्स से तेज हवा का झोंका आता है और वो डगमगा जाते हैं. कथित तौर पर अगले ही पल वो हेलीपैड के किनारे पर गिर जाते हैं और आसपास मौजूद लोग फौरन उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं. हालांकि वीडियो की पुष्टि एबीपी लाइव नहीं करता है. खबर केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर लिखी गई है. हालांकि वीडियो में दावा यही किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से उतरते हुए इमरान प्रतापगढ़ी लड़खड़ाकर गिर पड़े.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली

यूजर्स ने फौरन लिए मजे

सोशल मीडिया यूज़र्स इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोगों ने चिंता जताते हुए लिखा कि “साहब को कुछ हुआ तो नहीं?”, वहीं कई यूजर्स ने इसे हल्के-फुल्के अंदाज में लिया और मजाकिया कमेंट्स कर दिए. एक यूजर ने लिखा..“शेर तो शेर है, बस हवा जरा ज्यादा तेज है! एक और यूजर ने लिखा...आंधी तूफान की बातें करने वाला शायर एक हवा के झोंके से खुद को संभाल न सका. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हेलिकॉप्टर की हवा भी आज शायरी के मूड में थी.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

Published at : 06 Nov 2025 07:56 AM (IST)
Tags :
Imran Pratapgarhi TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
बिहार
बिहार: 'दुलारचंद यादव भी अपराधी था, अनंत सिंह को फंसाया गया', गिरिराज का बड़ा बयान
'दुलारचंद यादव भी अपराधी था, अनंत सिंह को फंसाया गया', गिरिराज का बड़ा बयान
इंडिया
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण में धारा 126 लागू, जानें क्या-क्या बैन? नहीं तो होगी जेल
बिहार चुनाव के पहले चरण में धारा 126 लागू, जानें क्या-क्या बैन? नहीं तो होगी जेल
क्रिकेट
रोनाल्डो और मेसी की बात कर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने रोहित-विराट को क्या कह दिया, बयान वायरल
रोनाल्डो और मेसी की बात कर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने रोहित-विराट को क्या कह दिया, बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
बिहार
बिहार: 'दुलारचंद यादव भी अपराधी था, अनंत सिंह को फंसाया गया', गिरिराज का बड़ा बयान
'दुलारचंद यादव भी अपराधी था, अनंत सिंह को फंसाया गया', गिरिराज का बड़ा बयान
इंडिया
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण में धारा 126 लागू, जानें क्या-क्या बैन? नहीं तो होगी जेल
बिहार चुनाव के पहले चरण में धारा 126 लागू, जानें क्या-क्या बैन? नहीं तो होगी जेल
क्रिकेट
रोनाल्डो और मेसी की बात कर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने रोहित-विराट को क्या कह दिया, बयान वायरल
रोनाल्डो और मेसी की बात कर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने रोहित-विराट को क्या कह दिया, बयान वायरल
बॉलीवुड
Thamma BO Day 16: बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' का कहर बरकरार, दूसरे बुधवार भी कर डाला करोड़ों का कारोबार, जानें-150 करोड़ी बनने से कितनी दूर
बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' का कहर बरकरार, दूसरे बुधवार भी कर डाला करोड़ों का कारोबार
हेल्थ
स्मोकिंग की आदत या प्रदूषण से खराब हुए फेफड़े दोबारा हो सकते हैं ठीक, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
स्मोकिंग की आदत या प्रदूषण से खराब हुए फेफड़े दोबारा हो सकते हैं ठीक, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
जनरल नॉलेज
ये है दुनिया की सबसे संकरी नदी, जिसे एक छलांग में भी कर सकते हैं पार
ये है दुनिया की सबसे संकरी नदी, जिसे एक छलांग में भी कर सकते हैं पार
ट्रेंडिंग
ये है पुष्कर मेले की मोनालिसा! तस्वीरों के लिए उमड़ी भीड़- वीडियो देख भूल जाएंगे कुंभ वाली
ये है पुष्कर मेले की मोनालिसा! तस्वीरों के लिए उमड़ी भीड़- वीडियो देख भूल जाएंगे कुंभ वाली
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget