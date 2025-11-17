सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में उत्तर प्रदेश के बागपत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे पढ़कर हर किसी का दिल दहल गया है. एक नवविवाहिता ने आरोप लगाया है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका जीवन किसी डरावने सपने की तरह बदल गया. जिस घर में वह दुल्हन बनकर गई थी, वहीं उसे दर्द, प्रताड़ना और बर्बरता का सामना करना पड़ा. पति ने नशे की हालत में उसके साथ ज्यादती की, मारपीट की और सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि उसने अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगा दिया. उसके बाद जो हुआ, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. पीड़िता की कहानी इतनी दर्दनाक है कि उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया है.

मेरठ में ससुराल, पति ने दहेज प्रताड़ना में खूब की मारपीट

उत्तर प्रदेश का बागपत कलयुग की महाभारत का गवाह बना जहां महिला की शादी मेरठ के खिवाई गांव के दानिश नाम के युवक से 24 अक्टूबर को हुई थी. लड़की ने बताया कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका पति उसे दहेज के लिए तंग करने लगा. घरवालों के साथ मिलकर उसे रोज गालियां दी जाती थीं, मारा जाता था और मानसिक रूप से परेशान किया जाता था. महिला का कहना है कि उसके पति को शराब और जुए की लत थी. नशे में वह अक्सर उसके साथ मारपीट करता था.

और खराब होते गए हालात, पति ने जुए में दांव पर लगाई बीवी

पीड़िता के मुताबिक, स्थिति तब और खराब हो गई जब उसके पति ने जुए में पैसे हारने के बाद उसे ही दांव पर लगा दिया. महिला ने कहा कि उसके बाद कई लोगों ने उसके साथ गलत काम किया. उसने बताया कि आठ लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और वह उनमें से कुछ की पहचान भी कर सकती है. उसके अनुसार, इन लोगों में गाजियाबाद के उमेश गुप्ता, मोनू और अंशुल शामिल हैं.

पति के घरवालों ने भी किए अत्याचार

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति के घरवाले भी इस अत्याचार में शामिल थे. उसने बताया कि उसके देवर शाहिद ने उसके साथ रेप किया. उसकी ननद के पति शौकीन ने भी उस पर जोर जबरदस्ती की. यहां तक कि उसने यह भी कहा कि उसके ससुर यामीन ने उसके साथ गलत काम किया और धमकी दी कि “तुम दहेज नहीं लाई हो, इसलिए हमारी हर बात माननी होगी.”

मारपीट से गिरा पेट में पल रहा गर्भ

पीड़िता ने मीडिया को बताया कि बीते महीनों में उसे इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी कि उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई. उसने कहा कि मारपीट इतनी बढ़ गई थी कि उसका गर्भ भी गिर गया. आरोप है कि उसके पैरों पर तेजाब डाला गया और एक दिन उसे मारने की नीयत से नदी में फेंक दिया गया. लेकिन राहगीरों ने उसे देख लिया और उसकी जान बच गई.

पुलिस से लगाई मदद की गुहार

महिला का कहना है कि अब आरोपी उसे और उसके परिवार को केस वापस लेने की धमकी दे रहे हैं. वह लगातार पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है ताकि उसे और उसके परिवार को सुरक्षा मिल सके. मामले की शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है और पुलिस जांच कर रही है.

पूरे इलाके में फैला आक्रोश

इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया है. लोग मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़िता को न्याय मिले. यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि घरेलू हिंसा और महिलाओं के साथ अत्याचार जैसी घटनाएं आज भी समाज में कितनी गहरी जड़ें जमाए बैठी हैं और इनसे लड़ने के लिए मजबूत कानून के साथ-साथ जागरूकता और संवेदनशीलता की भी जरूरत है.

यूजर्स ने उठाए सवाल

सोशल मीडिया पर जैसे ही मामला वायरल हुआ वैसे ही यूजर्स में भी गुस्सा फैल गया. लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे. एक यूजर ने लिखा...ये इंसान की शक्ल में दरिंदे हैं, जानवर इनसे ज्यादा दयावान होंगे. एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की.

