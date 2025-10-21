बच्चों के लिए सूप खरीदकर लाया था शख्स! उबाला तो ऊपर आई खौफनाक चीज- यूजर्स की निकली चीखें

सोशल मीडिया पर चीन से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला वायरल हो रहा है जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. फूड सेफ्टी को लेकर पहले ही दुनियाभर में चर्चित चीन अब एक नए विवाद में घिर गया है. ताजा मामला उस वक्त सामने आया जब वहां रहने वाली एक महिला ने अपने घर के लिए पैक सूप खरीदा और जैसे ही उसने उसे तैयार किया, सूप के अंदर कुछ ऐसा तैरता हुआ नजर आया जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस सूप में 2 से 3 इंसानी दांत थे जो ऊपर तैर रहे थे. ये नजारा देखकर महिला ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार दंग रह गया.

स्टोर से खरीदे सूप में निकले इंसानी दांत

चीन के एक बड़े शहर में रहने वाली महिला के पिता ने दक्षिणी ग्वांगडोंग प्रांत के डोंगगुआन शहर के एक फेमस सूप स्टोर से अपने परिवार के लिए सूप खरीदा. घर आकर जब उसे बर्तन में निकाला तो कुछ मिनटों बाद बर्तन के ऊपर सफेद रंग की अजीब सी चीजें तैरने लगीं. पहले तो उसने सोचा कि ये हड्डियां हैं, लेकिन जब करीब से देखा तो उसके होश उड़ गए, वो इंसानी दांत थे.

महिला ने तुरंत इसकी जानकारी उस स्टोर संचालक को दी जहां से उसने ये सूप खरीदा था.इसी बीच एक और महिला ने दावा किया कि उसने उसी इलाके के एक स्टोर से ग्रील सॉस खरीदी थी. जब उसने उसे घर में इस्तेमाल किया, तो सॉस के अंदर आर्टिफिशियल ह्यूमन टीथ (दांतों का नकली सेट) निकला. इस मामले के बाद पूरा इलाका सकते में आ गया और स्थानीय लोग स्टोर पर सवाल उठाने लगे.

संस्थाओं की दखल के बाद स्टोर संचालक ने मांगी माफी

जब महिलाओं ने इसकी शिकायत स्टोर मालिक से की, तो पहले उसने अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर दिया. उसका कहना था कि "हमारा पैकिंग प्रोसेस पूरी तरह ऑटोमेटेड है और ऐसी कोई गलती संभव नहीं है." लेकिन जैसे ही मामला बढ़ा और स्थानीय मानव अधिकार संस्था ने दखल दिया, स्टोर संचालक को माफी मांगनी पड़ी. आपको बता दें कि चीन में ऐसे मामलों के लिए कठोर कानून बने हुए हैं जिसके तहत कंपनी को 10 गुना भुगतान भी करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: दुबई में दिखा दिल्ली जैसा नजारा! दीपावाली पर रोशनी से नहाया पूरा शहर- वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स

यूजर्स के भी उड़े होश

सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होते ही लोगों ने चीन के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पर निशाना साधा. कई यूजर्स ने लिखा कि “अगर पैक फूड में इंसानी दांत निकल सकते हैं, तो और क्या-क्या मिल सकता है?” वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि “यह किसी कर्मचारी की लापरवाही नहीं, बल्कि एक बड़ा फूड कंट्रोल स्कैंडल है.” तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि चीन में लोग कुछ भी खा जाते हैं, ये उसी का परिणाम है.

यह भी पढ़ें: फोन में मशगूल थी महिला, सड़क पर चलते हुए सामने से आई ट्रेन, फिर ऐसे बची जान- डरा देगा वीडियो