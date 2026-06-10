हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'सबके पापा हैं और आप दारू पीकर मर गए' अपने पिता की तस्वीर से बातें करती मासूम को देख फफक पड़ा इंटरनेट

'सबके पापा हैं और आप दारू पीकर मर गए' अपने पिता की तस्वीर से बातें करती मासूम को देख फफक पड़ा इंटरनेट

Viral Emotional Video: वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बेहद मासूम बच्ची उदास होते हुए अपने पिता की तस्वीर को एकटक देख रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 10 Jun 2026 10:56 AM (IST)
Preferred Sources

कहते हैं कि बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है. लेकिन जब एक मासूम बच्ची को यह समझ आ जाए कि उसके पापा के जाने की वजह क्या थी, तो उसका दर्द शब्दों से परे हो जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला और बेहद भावुक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कोई भी पथरीला दिल इंसान अपने आंसू नहीं रोक पाएगा. इस वीडियो में एक छोटी सी मासूम बच्ची अपने घर की दीवार पर लगी अपने दिवंगत पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होकर उनसे ऐसी शिकायतें कर रही है, जो सीधे कलेजे को चीर देती हैं.

"मम्मी मना करती थी ना, फिर क्यों पीते थे?"

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बेहद मासूम बच्ची उदास होते हुए अपने पिता की तस्वीर को एकटक देख रही है. वह अपनी तोतली और मासूम आवाज में अपने पिता की फोटो से बात करती है और कहती है "मम्मी आपको मना करती थी ना कि दारू मत पिया करो, फिर आपने क्यों पी? देखो, आज सबके पापा हैं, लेकिन आप दारू पीकर मर गए." बच्ची की इस बात में अपने पिता को खोने का गहरा दुख भी है और एक ऐसी शिकायत भी, जिसका जवाब देने वाला अब इस दुनिया में नहीं है. वह तस्वीर को छूकर अपने पापा को याद करती है और उसकी आंखें नम हैं और बेबसी साफ चेहरे पर दिखाई दे रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by : 🌸 Ankita Official (@is58163)

यह भी पढ़ें: घर में दम घुटता है साहब! मुंबई में बोरी बिछाकर खुले मैदान में सोने को मजबूर हुए मजदूर, वायरल वीडियो ने झकझोरा

फफक पड़ा इंटरनेट

यह वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. इस मासूम की निराशा और उसकी बेबसी को देखकर लाखों नेटिजन्स की आंखें नम हो गई हैं. लोग कमेंट बॉक्स में अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहे हैं. एक यूजर ने बेहद भावुक होकर लिखा, "इस बच्ची की सिसकियों ने मेरा दिल तोड़ दिया. जो लोग शराब के आदी हैं, उन्हें एक बार अपनी बोतलों को छोड़कर इस बच्ची का चेहरा देख लेना चाहिए कि उनके पीछे उनके बच्चों का क्या हाल होगा." 

दूसरे यूजर ने लिखा, "भगवान इस बच्ची को यह दुख सहने की शक्ति दे. एक पिता के लिए उसकी शराब परिवार से बड़ी हो गई, लेकिन भुगतना इस मासूम को पड़ रहा है. यह वीडियो देखकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया."

यह भी पढ़ें: Seema Haider Viral Video: सीमा हैदर के बर्थडे पर सचिन ने गिफ्ट कर दी कार, आंखों पर पट्टी बांधकर दिया सरप्राइज; देखें वीडियो 

Published at : 10 Jun 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
'सबके पापा हैं और आप दारू पीकर मर गए' अपने पिता की तस्वीर से बातें करती मासूम को देख फफक पड़ा इंटरनेट
'सबके पापा हैं और आप दारू पीकर मर गए' अपने पिता की तस्वीर से बातें करती मासूम को देख फफक पड़ा इंटरनेट
ट्रेंडिंग
इधर चमचमाते टेक पार्क और उधर कीचड़ से बजबजाती सड़कें, बेंगलुरु का डरावना सच देख हिल गया इंटरनेट
इधर चमचमाते टेक पार्क और उधर कीचड़ से बजबजाती सड़कें, बेंगलुरु का डरावना सच देख हिल गया इंटरनेट
ट्रेंडिंग
Krait Snake Viral Video: रात के अंधेरे में काटता है ये सांप, साइलेंट किलर की तरह करता है हमला- नहीं बचती ज्यादातर की जान
रात के अंधेरे में काटता है ये सांप, साइलेंट किलर की तरह करता है हमला- नहीं बचती ज्यादातर की जान
ट्रेंडिंग
गलती से ₹156 की जगह ₹15,000 दिए, ऑटो ड्राइवर अल्ताफ ने ऐसे लौटाए वापस, हर कोई कर रहा सलाम
गलती से ₹156 की जगह ₹15,000 दिए, ऑटो ड्राइवर अल्ताफ ने ऐसे लौटाए वापस, हर कोई कर रहा सलाम
Advertisement

वीडियोज

Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Ujjwala Yojna Rule Change | Bharat ki Baat: अब तो मंत्री भी बोले..'महंगाई चिंताजनक' | PM Modi | BJP
Gas Crisis | Inflation | Sandeep Chaudhary: 'महंगाई बम' का धमाका! क्या गरीबों का दम निकल रहा है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नरेंद्र मोदी ने बनाया सबसे लंबे समय तक चुने हुए PM का रिकॉर्ड, अमेरिका से आई बधाई, कहा - 'उनकी लीडरशिप में...'
नरेंद्र मोदी ने बनाया सबसे लंबे समय तक चुने हुए PM का रिकॉर्ड, अमेरिका से आई बधाई, कहा - 'उनकी लीडरशिप में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
किरेन रिजीजू से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात, केंद्रीय मंत्री ने बताया- यूपी का बहुत दिलचस्प नेता
किरेन रिजीजू से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात, केंद्रीय मंत्री ने बताया- यूपी का बहुत दिलचस्प नेता
इंडिया
मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर PM मोदी पर भड़कीं महुआ मोइत्रा, कहा- 'कितने बेताब हैं...'
मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर PM मोदी पर भड़कीं महुआ मोइत्रा, कहा- 'कितने बेताब हैं...'
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata First Review: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'इसे टैक्स फ्री करेंगे'
दिल्ली की सीएम ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'हम इसे टैक्स फ्री करेंगे'
स्पोर्ट्स
IND A Vs SL A 2026: उन चार गेंदों की कहानी जिसने बदल दी मैच की दिशा, भारत A ने कैसे दी श्रीलंका A को शिकस्त
उन चार गेंदों की कहानी जिसने बदल दी मैच की दिशा, भारत A ने कैसे दी श्रीलंका A को शिकस्त
इंडिया
US Iran War: होर्मुज के पास ईरान ने अमेरिका के जिस अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को मार गिराया, वो भारत के पास कितने?
होर्मुज के पास ईरान ने अमेरिका के जिस अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को मार गिराया, वो भारत के पास कितने?
एग्रीकल्चर
जून में करें इन 4 फसलों की खेती, 4 महीने में होगी 4 लाख रुपये की मोटी कमाई
जून में करें इन 4 फसलों की खेती, 4 महीने में होगी 4 लाख रुपये की मोटी कमाई
ऑटो
अमिताभ बच्चन ने खरीदी Defender की सबसे पावरफुल SUV, कीमत और फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान
अमिताभ बच्चन ने खरीदी Defender की सबसे पावरफुल SUV, कीमत और फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget